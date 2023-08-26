 真成“病夫”？德国必须奋起直追 该怎么追？ | 德国新闻 | DW | 26.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

真成“病夫”？德国必须奋起直追 该怎么追？

德国亟待解决的问题有很多，说“百废待兴”也不为过：破败不堪的基础设施，进展迟缓的数字化进程，以及波及众多行业的人才短缺等等，不一而足。难道德国真的成了“欧洲病夫”吗？

英国《经济学人》最近再次提出了德国是否是欧洲病夫的问题。图为德国国会大厦

英国《经济学人》最近再次提出了德国是否是"欧洲病夫"的问题。图为德国国会大厦

（德国之声中文网）进入公元两千年之际，英国《经济学人》就曾形容德国是"欧洲病夫"，理由是这里经济低迷，又非常缺乏创新能力。而最新一期的《经济学人》又再次提出了德国是否是"欧洲病夫"的问题。反对党基民盟总干事林讷曼（ Carsten Linnemann）甚至认为，德国早已经成了"世界病夫"。那么，问题究竟出在哪里？又如何才能改变现状呢？

基础设施建设

因年久失修，一些高速路桥已经禁止载重车辆通行。德铁故障频发，晚点误车已经司空见惯：德国的基础设施状态堪忧。多年以来，无论是公路设施，还是铁路设施，只有磨损，却没有及时的保养和更新。长此以往，需要更新换代的基础设施只能越积越多。

问题在于，经济形势良好，利息很低的年代里，德国本来能够轻而易举地解决基础设施更新换代问题，现在却不得不在经济低迷、通货膨胀以及建筑成本居高不下的条件下，去开展基础设施建设，使国家进一步陷入债台高筑的境地。但对基础设施进行现代化改造已经势在必行，无法再拖，毕竟这是实现经济繁荣的重要前提。

德国破旧不堪的基础设施

能源供给

基本以风能和太阳能等可再生能源满足德国的能源需求，这是德国政府的既定目标。多年来，德国政府也一直在大力发展风能和太阳能项目。作为过渡方案，德国从俄罗斯大量进口天然气，以燃气发电厂取代燃煤发电厂，并弥补风能和太阳能的周期性缺口。但随着俄乌战争的爆发，作为能源支柱的俄罗斯天然气宣告"断气"。德国政府虽然想尽一切办法以其他国家的液化天然气填补空缺，虽然解了燃眉之急，但代价却非常高昂。

在电力供给方面也存在着同样的问题：德国政府想要以电动车取代燃油汽车，以电热泵取代燃油及燃气供暖。但这两种新技术都会大幅增加电力的需求。除此之外，德国政府还在今年春季关闭了最后三座运作良好的核电站。基于上述原因，德国的用电价格已远高于欧洲邻国，为避免竞争劣势，德国工业企业远走他乡的危险越来越大。迄今为止，德国总理肖尔茨一直以价格昂贵为由，拒绝向企业提供工业用电补贴。而与此同时，扩建可再生能源设施以及相关输电网络的工程，却遭到来自民间越来越强烈的反对呼声。

德国核电站退役 后续成本有多高？

专业人才短缺

德国几乎所有的行业都在抱怨专业人才短缺的问题。无论是理发师，医生护士，还是工程师，各行各业都在抱怨人手不足。这一现状同德国人口结构的变化有着密切关联：五六十年代所谓"婴儿潮"的那一代人已经或即将退休，而婴儿潮之后出生率不断下降，导致了就业人口的急剧减少。

对于技术人才短缺的问题，德国政府想出了三个应对方案：第一，让尽可能多的人，尤其是那些迄今为止只从事短期工作的女性，从事全职工作。为此目的，政府正在积极改善公共托儿系统的覆盖方面。第二，逐步提高退休年龄。过去几年来，上述两项措施已经有了明显的进展。第三，则是从国外招聘技术工人。但德国的高赋税和高额生活成本、语言障碍以及严重的官僚主义，却令许多外国高端技术人才对德国敬而远之。

官僚主义

几乎每一届德国政府都承诺要减少官僚主义，简化行政部门的复杂程序和繁文缛节，废除不必要的法律规定等等，但最终都会不了了之。更有甚者，各类规定和法律仍在不断增多。例如，本届德国政府就出台了新的环保条例。建筑行业纷纷抱怨，政府出台的建筑节能标准，涉及面之广，造价之高，已经令承揽建筑项目成了保赔不赚的买卖。

“我们已经消灭了大量的官僚主义”

过度追求公平的做法也是减少官僚主义的障碍。以德国税法为例，由于政界努力希望做到缴税公平，尽可能顾及每一个特例和个案，使税法变得名目繁多，越来越复杂。过度追求公平的结果往往是事与愿违，因此必须做出抉择：选择简单的制度，但容忍较低程度的不公平，或选择一种力求公正的制度，但面对浩如烟海的税务规定，那些能聘用优秀税务顾问的富人们，显然更占据优势。

数字化

在数字化方面，德国显然还是一个发展中国家。根据经合组织的一项统计，德国使用光纤联网的用户只占8%，在经合组织成员国总计38个成员国中排名倒数第四。在韩国、日本和西班牙，拥有光纤网络的用户占比都超过80%。而高速网络恰恰是竞争力的核心要素。当今世界，无论是普通民众，还是工厂企业，都不愿意选择数字化程度较低的地方安家落户。

数码化进展缓慢也同样存在于行政机构，而这又同减少官僚主义和专业人才短缺密切相关：无论是居民登记，还是给私家车上牌照，在德国，办理上述手续都还需要本人亲自前往政府相关部门，为了到政府部门办事，而不得不从公司请假。而在很多国家，这些手续都已可以在网上办理。政府已经意识到了网络建设的欠缺，情况开始有所改进，但同其他国家相比，德国还有很大的差距。

飞机迫降、访问取消：德国政府专机故障频发

对民主和国家机构缺乏信心

另一个完全不同的问题则是，民众对国家机构和此间的民主体制越来越缺乏信心。公务员联合会委托Forsa民调公司展开的调查显示，只有27%的受访者相信政府能够胜任治理国家的任务，而69%的受访者则认为政府已经力不从心，尤其在制定难民和庇护政策方面。

亲基民盟的阿登纳基金会的一项调研也得出了类似的结论：从2022年12月至2023年6月之间，对德国民主制度感到满意者的比例从52%跌至了38%，跌幅达14%。德国西部以及联盟党和社民党选民中，跌幅尤为明显。也就是说，恰恰是那些迄今为止支持民主制度的绝大过多数民众当中，对民主制度丧失信心的程度最为严重。民众并不是对民主制度本身产生了动摇，而是民主制度给民众的体验差强人意。这是对政界发出的严正警告，也是今后几年政界面临的严峻任务。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

标准德国人长什么样？

DW.COM

德国汽车业: 被中国弯道超车，前景几何

高昂成本、需求下跌再加上日益激烈的竞争，使得德国汽车行业面临越来越大的压力。尤其是在利润丰厚的中国市场，德国汽车前景堪忧。

德国经济景气堪忧 两大机构同时看淡

国际货币基金组织表示，德国经济增长前景低迷，紧缩的货币政策和乌克兰战争导致的能源价格激增可能在短期内拖累增长；长远来看，社会老龄化问题也影响增长。同日，另一家经济研究所也发布金融市场专家的预测，对德国经济前景的评估明显恶化。

相关内容

HAMBURG, GERMANY - MAY 08: Cranes used to load containers on cargo ships are seen at the HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) container terminal at the harbour of the northern German city of Hamburg on May 8, 2009 in Hamburg, Germany. Hamburg has Europe's second busiest port after Rotterdam, Netherlands, and is among the ten biggest of the world. (Photo by Joern Pollex/Getty Images)

德国又成欧洲“病夫”了？ 06.08.2023

德国经济陷入停滞，未来也看不到好转的迹象。过去数年的多重危机暴露了德国经济模式的弱点。

LIANYUNGANG, CHINA - JUNE 7, 2023 - A transport vehicle delivers containers to a cargo ship at the container terminal in Lianyungang Port, east China's Jiangsu province, June 7, 2023. On June 7, 2023, data released by the General Administration of Customs showed that in the first five months of this year, the total value of China's foreign trade import and export was 16.77 trillion yuan, an increase of 4.7%, of which the export was 9.62 trillion yuan, an increase of 8.1%; Imports reached 7.15 trillion yuan, up 0.5% year on year.

中国经济停滞 德国企业受到双重压力 20.08.2023

专家分析认为，中国经济或面临停滞，而这将导致德国对中国的出口减少。与此同时，中国自身会加强出口，从而加剧在欧洲市场与德国产品的竞争。

Tianjin, China, 2023, World Economic Forum, WEF

德语媒体：北京希望重振经济 03.08.2023

青年失业率居高不下，房地产市场陷入危机，出口下滑，外来投资急剧减少。低迷的经济形势显然已经引起北京的高度关注，然后单凭几纸行政命令，中国经济显然很难起死回生。

广告

非常德国

灯笼、牌坊、舞狮——中国节上的中国元素

杜塞尔多夫停办中国节 市政府：“无关政治”

杜塞尔多夫是中国企业和华人最聚集的德国城市之一，也是北威州一年一度的“中国节”主办地之一。该市政府对媒体证实，今年本应在该市举办的中国节已告吹，但原因与政治无关。

媒体看中国

金砖国家集团成了“威权者俱乐部”？

德语媒体：中国为首的威权者俱乐部

本周在南非约翰内斯堡闭幕的金砖国家峰会得到了德语媒体的广泛报道和评论。对于该组织的扩大，《柏林报》认为是现有国际秩序的改变；《南德意志报》则指出，无序扩大可能产生“怪胎”。