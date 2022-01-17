真实版海王——汤加男子漂流27小时生还

（德国之声中文网） 飞机运来的最重要物资是水处理化学品，为汤加约 10 万居民提供清洁水是重中之重。为清理湮没在厚厚火山灰层下的机场跑道，花去了数天时间，有时不得不采用手工方式。一艘载有25万公升饮用水的新西兰集装箱船预定周五抵达。该岛国迄今幸免于新冠大流行瘟疫。因担心病毒输入，援助物资实行无接触倾卸。

上周末，海底火山洪阿-汤加-洪阿哈派（ Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ）猛烈喷发，并引起海啸，对岛国汤加众多岛屿造成巨大破坏，至少有３人死亡。据该国政府提供的数字，海啸来袭时，浪高15米，席卷整个群岛，重创村庄、度假村和许多建筑物，切断了总人口约 10·5万的这个岛国的通讯。

据联合国统计，此次自然灾害使汤加80%以上居民受到严重影响，饮用水亟缺。无清洁饮用水，霍乱和腹泻风险剧增。

昨天起，这个一度与外界隔绝的国家得以部分重开电话联系。由于火山爆发损坏了唯一的海底电缆，互联网的恢复可能还需数周时间。一艘特殊工程船计划本周末起航前往维修。

观看视频 01:18 轰鸣声传至阿拉斯加 汤加海底火山大爆发

"真实版海王"

此间，一名汤加男子坚强求生的故事在脸书等社交媒体的汤加团体中广为流传。据称，一名 57 岁的汤加男子上周六被毁灭性海啸卷入大海，他漂游了大约 27 小时，得以生还，被称为"现实生活中的海王"。

该男子名为福劳（Lisala Folau），住在居民约 60 人的阿塔塔（ Atata ）小岛。当天晚上 7 点左右，海浪冲上陆地。福劳在接受汤加电台采访时说，当时，他正在粉刷家，兄弟惊呼发生了海啸。很快，海浪扑入家中，他迅速上树躲避，但就在从树上下来时，另一个大浪扑来，将他卷走。这位57岁的男子告知，他有残疾，行动不便。他对媒体说，"我只是漂游，不断受到海浪的击打。" 他说，就这样，历经27 小时，游程约7.5 公里，周日晚约 10时抵达汤加塔布主岛（ Tongatapu ）沿岸。

路透社无法联系到福劳，或获第三方核实。

有人在脸书下留言，将他比喻为动漫角色 Aquaman （海王），赞誉他是 "真实海王"。另有人在贴子上称他是"传奇"。

阿塔塔位于汤加首都努库阿洛法（ Nuku'alofa ）西北约 8 公里处，坐船用时 30 分钟。该岛几乎完全毁于此次海啸。汤加军舰目前仍在绕岛巡视，以期发现幸存住民，将其疏散至主岛。

火山喷发：汤加与世隔绝 海底火山喷发 这是卫星从外空传回的图片，它显示海底火山喷发时的情景。澳大利亚和新西兰专家分析认为，这可能是30年来全球规模最大的一次，喷发地点在南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛。去年12月以来火山一直有小规模喷发。目前还不清楚，1月15日的大爆发是否意味着火山活动期的高峰。

火山喷发：汤加与世隔绝 新西兰空军飞机起飞前往火山喷发地带 至于火山造成的破坏程度目前还不清楚。火山喷发让汤加唯一海底电缆多处受损，维修需要数天、甚至数周时间，这段期间内汤加与世隔绝。新西兰和澳大利亚已出动军机在空中侦察灾情。

火山喷发：汤加与世隔绝 日本发出海啸警报 此次海底火山喷发波及整个太平洋沿岸，包括日本。周日日本对8个县总共23万居民发出疏散警告，要求他们撤离到安全地带。据NHK报道，火山喷发时，日本沿海出现一米多高的波浪，直冲海岸。

火山喷发：汤加与世隔绝 日本港口的小船被海浪掀翻 日本高知市港口停泊的小船被海波打翻，人们怀疑是火山冲击波形成的海浪所致，而这里离汤加海底火山相距1万多公里。

火山喷发：汤加与世隔绝 新西兰东部海岸深受影响 新西兰图图卡卡海岸港口也受到火山海浪冲击，船只倾覆。人们担心，汤加的灾情要严重得多。

火山喷发：汤加与世隔绝 美国解除了警报 周末美国西部多个海岸地区发出警报，周六，美西海岸惊涛拍岸，浪头超过1米。图片显示的是著名的加州海豹滩。

火山喷发：汤加与世隔绝 智利海滩成了高风险区 周末智利也发出海啸警报，平日人满为患的海滩变得空无一人。

火山喷发：汤加与世隔绝 地下火山喷发出巨大云团 汤加本次海底火山上周五喷发了一次，周六再次发生。火山喷发致使大量火山灰、气体与水蒸气进入高空形成巨大云团，喷发至高空20千米处。数天后，汤加仍然同外界隔绝。

火山喷发：汤加与世隔绝 火山灰全面覆盖 这副卫星图片对火山喷发前后做了图像对比。除海啸外，火山灰也造成很大灾难。火山灰不仅会危害民众健康，还会产生酸雨和渗滤液，从而破坏农作物。

火山喷发：汤加与世隔绝 火山海啸极为罕见 海啸大多数由水下地震引发，只有大约5%的海啸由火山喷发引起。图片显示被火山灰覆盖的汤加一处重要港口。 作者: Florian Görner



（路透社）

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