真实版海王——汤加男子漂流27小时生还

海底火山爆发５天后，来自澳大利亚和新西兰的首批救援飞机终于抵达这个太平洋岛国。 据汤加媒体报道，一名被海啸卷入大海的 57 岁的汤加男子在漂游大约 27 小时后得以生还。
（德国之声中文网） 飞机运来的最重要物资是水处理化学品，为汤加约 10 万居民提供清洁水是重中之重。为清理湮没在厚厚火山灰层下的机场跑道，花去了数天时间，有时不得不采用手工方式。一艘载有25万公升饮用水的新西兰集装箱船预定周五抵达。该岛国迄今幸免于新冠大流行瘟疫。因担心病毒输入，援助物资实行无接触倾卸。
上周末，海底火山洪阿-汤加-洪阿哈派（ Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ）猛烈喷发，并引起海啸，对岛国汤加众多岛屿造成巨大破坏，至少有３人死亡。据该国政府提供的数字，海啸来袭时，浪高15米，席卷整个群岛，重创村庄、度假村和许多建筑物，切断了总人口约 10·5万的这个岛国的通讯。
据联合国统计，此次自然灾害使汤加80%以上居民受到严重影响，饮用水亟缺。无清洁饮用水，霍乱和腹泻风险剧增。
昨天起，这个一度与外界隔绝的国家得以部分重开电话联系。由于火山爆发损坏了唯一的海底电缆，互联网的恢复可能还需数周时间。一艘特殊工程船计划本周末起航前往维修。
此间，一名汤加男子坚强求生的故事在脸书等社交媒体的汤加团体中广为流传。据称，一名 57 岁的汤加男子上周六被毁灭性海啸卷入大海，他漂游了大约 27 小时，得以生还，被称为"现实生活中的海王"。
该男子名为福劳（Lisala Folau），住在居民约 60 人的阿塔塔（ Atata ）小岛。当天晚上 7 点左右，海浪冲上陆地。福劳在接受汤加电台采访时说，当时，他正在粉刷家，兄弟惊呼发生了海啸。很快，海浪扑入家中，他迅速上树躲避，但就在从树上下来时，另一个大浪扑来，将他卷走。这位57岁的男子告知，他有残疾，行动不便。他对媒体说，"我只是漂游，不断受到海浪的击打。" 他说，就这样，历经27 小时，游程约7.5 公里，周日晚约 10时抵达汤加塔布主岛（ Tongatapu ）沿岸。
路透社无法联系到福劳，或获第三方核实。
有人在脸书下留言，将他比喻为动漫角色 Aquaman （海王），赞誉他是 "真实海王"。另有人在贴子上称他是"传奇"。
阿塔塔位于汤加首都努库阿洛法（ Nuku'alofa ）西北约 8 公里处，坐船用时 30 分钟。该岛几乎完全毁于此次海啸。汤加军舰目前仍在绕岛巡视，以期发现幸存住民，将其疏散至主岛。
（路透社）
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