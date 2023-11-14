"真实报道"：哈马斯恐袭行动 几大媒体事先并不知情

（德国之声中文网）非政府组织"真实报道"表示，他们已经接受了路透社等媒体的澄清，即这些媒体事先对哈马斯袭击以色列的计划并不知情。"真实报道"负责人霍夫曼（ Gil Hoffman）上周五（11月10日）接受电话采访时表示："四家媒体都表示，他们事先并不知情，这令我感到非常欣慰。"他说，我们只是提出了质疑，并没有提供先入为主的答案。"我仍然认为，我们提出的质疑是合理的，媒体机构提供的答案也是恰当的。"在谈到为路透社提供图片的两名自由摄影师时，霍夫曼也表示，这两个人并没有什么问题。

"真实报道"（HonestReporting）将自己定位为"媒体监督者"，并重点关注那些针对以色列的报道。此前，该机构在网上发表文章，质疑巴勒斯坦籍摄影记者是否事前就已知晓极端组织哈马斯袭击以色列的计划，并向路透社、美联社、CNN和纽约时报进行了相应的通报。上述四家媒体对上述质疑予以坚决驳斥，声称他们事前对袭击行动毫不知情。路透社回应道，他们从两名生活在加沙地带的摄影记者处购买了照片，事发当天上午，这两人曾在边境地带活动。而在此前，路透社同上述两人并没有业务往来。

"我们从未声称过我们了解某些隐情"

以色列政府稍后就此事件的表述，霍夫曼表示他并不认同："有些人拿我们的质疑大做文章，好像他们已经知道了答案。这其中包括以色列政府、部长官员以及推特上的一些大V级人物。事实上，我们从未说过，我们了解内情。"

以色列总理内塔尼亚胡指责相关记者是"反人类罪行的同谋"，而其利库德党内同僚达农（Danny Danon）更是发出了消灭相关摄影记者的呼吁："我们将会把他们和恐怖分子一道斩尽杀绝。"

霍夫曼表示，这类表述令他感到震惊。他说："以色列总理办公室发表的声明中，有些内容显然并没有事实依据。"

迄今为止，以色列政府或者达农本人还没有对霍夫曼的表态做出回应。至于"真实报道"公开发表质疑前，为什么不先同相关媒体进行核实，霍夫曼认为这样做无可厚非。他表示，他曾同他的团队讨论过这件事，团队成员表示："我们从来没说过我们是媒体机构。"霍夫曼还表示，总体而言，监督媒体的过程中，先质疑后沟通的方式往往更为有效。

霍夫曼说，"真实报道"的相关文章令哈马斯对以色列发动的袭击再一次成为国际关注的重点，"这本身就是一个了不起的成就。" 十月七日，哈马斯对以色列发动的袭击，造成了大约1200人丧生，244人遭到绑架。霍夫曼还表示，巴勒斯坦摄影师拍摄的照片被发表也是一件好事。"绝对是这样，我当然希望全世界都知道十月七日发生了什么。"来自巴勒斯坦方面的消息称，以色列随后发起的报复性攻势中，迄今为止已有大约11000人丧生。

路透社表示："真实报道负责人已经承认，他们的报道中提出的、引起了巨大轰动的指控并没有证据。对于真实报道发表这类有害指控时采取的不负责态度，我们深感忧虑。"路透社称，"真实报道"的无端揣测对中东地区的新闻报道构成了严重的危害。同路透社进行交流之后，"真实报道"发表了一份声明，声明中谴责了那些"对尽职尽责的媒体从业人员所发出的暴力或死亡威胁的呼吁。"

（路透社）

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