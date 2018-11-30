"真假马克思主义者"的较量

（德国之声中文网）呼吁抵制中国马克思主义大会的学者主要来自美英顶尖大学，包括亚利桑那大学语言学教授、著名左派学者乔姆斯基(Noam Chomsky)，耶鲁大学政治学和经济学教授约翰·罗默（John Roemer)等等。美国宾州州立大学助理教授许少英（Elaine Hui)是此次杯葛行动的发起人。

过去4个月里，中国顶尖大学的一批学生因支持深圳佳士科技公司成立工会被拘押。据佳士工人声援团的消息，迄今仍有大约30名大学生及毕业生被关押或监视居住。各地学者此次杯葛行动即是对该事件的反应。

据英国《金融时报》报道，乔姆斯基在声明中写道："继续参加……官方主办的马克思主义相关活动，意味着我们将成为中国政府这套把戏的同谋。世界各地的左派学者都应该参与抵制此类大会和活动。"

约翰·罗默教授写道："中国政府打压这些学生，甚至绑架他们，暴露出政治领导层是假马克思主义者。"

声援佳士工人成立工会的学生来自北大、人大、北京语言大学、北京科技大学、南京中医药大学等知名学府，其中包括北京大学毕生生岳昕、张圣业，人大学生陈可欣等等。他们的一大共同点就是自称马克思主义者。大三学生陈可欣在被拘押前曾向媒体表示："我们所做的事是完全合法的。我们是马克思主义者，我们赞扬社会主义，我们和工人阶级站在一起，政府不能针对我们。"北大毕业生岳昕在被拘留前也曾向习近平写了一封公开信，表示她受到了习近平反腐以及他年轻时在乡下贫困村庄工作经历的鼓舞。张圣业曾和其他60名自称属于"马克思主义研究协会"的学生一起发表了一份报告，记录了违法用工情况。他说："对工人的朴素同情，对共产主义美好未来的朴素向往，我们大家都是有的。"

他们也许没有想到的是，当局仍然对他们进行了镇压。8月24日，配有防暴装备的警察冲进了这些活动人士在惠州租的一处公寓，将近50人拘留。警方冲入大门时，这些活动人士手拉手高唱《国际歌》。

以子之矛攻子之盾

在中国历史学家、公共知识分子章立凡看来，此次政府对学生的镇压极具讽刺意味。

"现在讲马克思主义，成立许多马克思主义中心其实只是为了证明党统治的正统性。但当前面临的形势不妙。他们用马克思主义给大学生洗脑，洗到最后大学生都成了体制的反对派，去支持工人运动。等于是烧香引出鬼--这是中国的一句老话。作为在野的反对派挑战政权的时候，马克思主义是有用的。因为马克思主义是一个造反的理论，但中共现在是执政党了，却为了意识形态的需要继续宣扬马克思主义，结果就出来这样的'怪事'…… 毕竟马克思主张的阶级斗争、无产阶级专政和历史唯物主义对现政权都不利。讲阶级斗争，那么现在谁是压迫阶级、剥削阶级？讲无产阶级专政，但中共现在搞的就是有产阶级专政。学生们学了马克思主义后，拿来对照现实，就会发现，这套理论现在正好是可以拿来反对政府、反对政权。"

意识形态输出

近年来，中共开始越来越多地向全世界宣传自己治理模式。比如在2017年11月底12月初，邀请全球120多个国家的200多个政党和政党组织到北京参加世界政党大会。"世界马克思主义大会"也是这一潮流的产物。2015年10月10日至11日，北京大学主办了首届"世界马克思主义大会"，具体承办方是北京大学马克思义学院、北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院。这次大会据称规模为350人。今年5月5日，北京大学又主办了第二届大会，主题为"马克思主义与人类命运共同体"，据新华社报道，有"来自世界30多个国家的120多名马克思主义领域知名专家学者集聚一堂"。

有关该大会的官方宣传写道，"世界马克思主义大会以后每两年举行一次，目标是将世马会打造成为一个世界级论坛，以此汇聚世界各国顶尖的马克思主义理论研究者和社会主义运动实践者，共同探讨人类文明发展中的重大问题，推动中国的进步和世界文明的发展。"

历史学家章立凡向德国之声表示，面对中国的资本输出以及意识形态输出，尤其是美国等西方国家已经警觉并感到不安，比如开始抵制孔子学院。而现在，像乔姆斯基这样的西方著名左派学者也呼吁杯葛"世界马克思主义大会"，无疑会令中共极为尴尬。他说："西方那些真信马克思主义的学者也不相信中共搞的是马克思主义。我不知道中共会怎么去反驳这些人。他们可能会假装听不见，采取鸵鸟政策。但像乔姆斯基这样的抵制，我认为对今后这样的大会是否还能召开确实有影响。"

10月28日，美国康奈尔大学因中国人大惩罚支持深圳劳工权利的学生、压制言论和学术自由，宣布中断双方学术合作关系。

佳士工人声援团目前仍在继续抗争并通过海外网站公布被捕、被失踪的声援者名。这些信息在中国网络都遭到全面封锁。