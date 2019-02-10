真伪存疑: “梵高”画作仅拍出55万欧元

（德国之声中文网）在一次在线拍卖中，油画《维克磨房》以55万欧元的价格落槌。汉堡Dechow拍卖行对落款为荷兰画家文森特·梵高（Vincent van Gogh，1853-1890年）的这幅作品的最低标价为50万欧元。一位不知名的竞标者拍下了这幅作品，显然他也是唯一的竞标者。

智能技术和专家也难辨真伪

在拍卖之前，拍卖行曾就该油画的真伪性进行了辩论。通常以拍卖车辆和农业机械为主的该拍卖行总共出示了五份鉴定报告，其中包括一份使用人工智能技术进行的鉴定，但是也未能找到作品伪造的迹象。以识别赝品而闻名的化学家耶格斯（ErhardJägers）被人们称为伪艺术品的"猎人"，他曾参与揭露贝尔特拉奇（Wolfgang Beltracchi）的艺术品造假案。

在长达36年的时间里，贝尔特拉奇模仿毕加索、高更或莫奈等绘画大师的风格，创作了约300幅画，并都用这些著名画家的名字落款。

耶格斯认为现在拍卖的这幅画"应该是文森特·梵高（Vincent Van Gogh）19世纪80年代上半叶的作品。"然而，该实验室的分析结果相当模糊。拍卖行本身也在其网站上承认尚存有疑问，然而又补充说："有很多迹象显示该幅画是真品。"

签名van Gogh

据称这是梵高模仿他所欣赏的荷兰风景画家雅各布·范·鲁伊斯达尔（Jacob van Ruisdael，1628年至1682年）的一幅作品。鲁伊斯达尔于1670年左右创作了这幅题为《迪尔斯泰德附近的韦克磨房》的油画。鉴定水平在业内颇具权威性的阿姆斯特丹梵高博物馆在回答德新社记者的提问时表示："博物馆对引起种种猜测的"梵高磨坊"进行了研究分析，认为该作品并非梵高所画。 "

签名之谜

因为仅这幅画的作者就是一个谜点。虽然签名"梵高"，而这位荷兰绘画大师在其作品上的签名通常都是文森特"。但是从另一方面来看，伪造者不太可能会犯这样愚蠢的错误。此外一些专家也认为从字体上来看，这幅画应该是梵高的作品。

油画的来龙去脉还是比较清晰的：据说是1904年一位莱比锡商人在巴黎购得该画。后来他将画遗赠给了他的孙女，其孙女又将其卖给了目前石勒苏益格-荷尔斯泰因州的这位私人收藏者。

疑问将始终陪伴着该油画的新主人。但他也可能拥有了世界上最昂贵的画作之一。梵高的真迹最近在艺术品市场上的价格已超过8000万欧元。



寻找梵高的足迹 不朽的梵高 梵高创作了以向日葵为主题的系列作品，他曾经割掉了自己的一只耳朵，这位天才画家对现代艺术产生了颠覆性的影响。1890年7月29日，梵高结束了自己年轻的生命。他的作品给艺术带来了深远的影响。

寻找梵高的足迹 黯淡的童年 1853年3月30日，文森特·梵高出生。这个名字其实原本是他一年前夭折的哥哥的名字，而他哥哥死去的那天正是3月30日。梵高共有5个姊妹。他与小4岁的弟弟提奥（Theo）关系紧密，两人经常书信来往。梵高的父亲是个牧师，他的童年在宗德尔特（Zundert）度过，他形容自己的童年“又黑又冷”。

寻找梵高的足迹 失败者？ 在家人的眼里，梵高是个失败者，他从事的每个职业，无论是艺术经销商、海军军官、传教士，都在很短的时间放弃了。1879年他搬到了比利时南部的矿区博里纳日（Borinage）。租下了奎姆（Cuesmes）小镇的这间房子。

寻找梵高的足迹 矿区生活 矿工们贫苦艰辛的生活给梵高留下了深深的感触。他希望与当地居民拉近距离，把脸抹黑，想成为他们中的一员。最终他提起画笔，把贫穷人们的生活定格于纸上。

寻找梵高的足迹 深入矿井 博里纳日当年的Marcasse 煤矿现在已成了一片废墟。只有这个运煤小货车还能让人想起那段黑暗时期的存在。梵高曾亲自下到700米深的矿井体验矿工的艰苦生活。他在写给弟弟提奥的信中对井下的狭窄和黑暗表示吃惊。

寻找梵高的足迹 早期作品 梵高之后又回归故乡纽南（Nuenen）。他重新寄居到父母家中，不过却没有受到家人的欢迎。在这里他生活了两年（1883—1885）。这个时期的画作还是以深色为主，主题大多是劳作的农民。他也会用写实风格描绘静物，比如土豆。

寻找梵高的足迹 简单的快乐 纽南简单的生活让梵高乐在其中。他发现了一个作画的新主题“纺织”。一些典型的小型建筑也可以在梵高的一些作品中见到。

寻找梵高的足迹 自然和农民 一些作品充满了悲伤。有些画作还并不完美。但是他坚持每天至少画一幅作品。他在纽兰甚至拥有自己的画室。

寻找梵高的足迹 法国生活 当时，没有人意识到，这位画家日后将成为全球最重要的艺术家之一。父亲去世后，梵高带着作品《吃土豆的人》离开了纽南，在安特卫普稍作停留后搬到了巴黎。弟弟给他提供了资助，梵高先搬到了一间廉价的出租屋，后来搬到了弟弟家里。

寻找梵高的足迹 灵感喷发 1888年2月20日，他离开巴黎搬到法国南部——去追寻阳光。在那里他与其他的艺术家进行交流和讨论。这个时候他的画作突然变的五彩缤纷：红、黄、绿、蓝、紫。创作的时候他会使用极富表现力的线条。

寻找梵高的足迹 永远的梵高 今年是梵高去世125周年，为了纪念这位大师，30家机构共同合作以“梵高125年的灵感启发” 为主题在各地举办特别展览。荷兰的活动将展出梵高的作品以及展示他对其他艺术家了何种影响。法国城市圣雷米、阿尔勒和瓦兹河畔都会举办纪念活动。1890年，年仅37岁的梵高在瓦兹河畔自杀身亡。 作者: Sabine Oelze / jgt



李京慧/苗子（德新社、德广联）

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