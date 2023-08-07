真人电影《芭比》已破10亿美元票房

（德国之声中文网）华纳兄弟影业周日表示，自7月21日上映以来，《芭比》的全球票房收入已超过 10 亿美元。其中在美国和加拿大的票房收入达 5.49 亿美元，海外票房收入达 5.721 亿美元。

华纳兄弟海内外发行业务总监杰夫‧戈尔茨坦（Jeff Goldstein）和安德鲁‧克里普斯（Andrew Cripps）表示，"作为发行总监，我们很少有惊掉下巴的情况。不过，《芭比》甚至超过了我们最乐观的预期。"

媒体分析公司康姆斯克（Comscore）证实了这一惊人的票房成绩。

过去两周，《芭比》的头号竞争对手、克里斯托弗·诺兰执导的传记片《奥本海默》（Oppenheime）在国内和全球分别斩获了 2.286 亿美元及5.529 亿美元的票房，成为年度票房最高的限12岁以上人群观看的电影。

《芭比》的头号竞争对手《奥本海默》（Oppenheime）迄今在全球斩获了 5.529 亿美元的票房

最近票房突破 10 亿美元大关的电影包括今年的《超级马里奥兄弟》、去年的《壮志凌云：特立独行》和《阿凡达：水之道》。

格蕾塔·葛韦格（Greta Gerwig）是《芭比》的导演，也是联合编剧。她曾凭借自编自导的喜剧电影《伯德小姐》（Lady Bird）获第90届奥斯卡金像奖最佳导演提名。

《芭比》是格蕾塔·葛韦格执导的首部票房突破10亿美元的影片，也是由女导演单独执导的影片首次破10亿美元票房。之前，其他女导演曾联合执导过票房破10亿美元的影片。

加拿大华裔演员刘思慕饰演芭比王国中的一位肯尼

格蕾塔·葛韦格以女权主义视角闻名，除《伯德小姐》外，她2019 年导演的《小妇人》也是其成功的作品。

《芭比》女主角芭比由玛格特·罗比（Margot Robbie）扮演。瑞恩·高斯林（Ryan Gosling ）饰演芭比的男友肯尼。剧情围绕芭比和肯尼离开"芭比之国"前往现实世界的冒险故事，风趣地探讨了芭比对女性自我形象的影响和父权制度等争议话题。

（美联社、路透社）

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