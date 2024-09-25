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真主党
真主党是1982年伊朗资助成立的什叶派黎巴嫩伊斯兰政治和军事组织，其宗旨为消灭以色列并将西方势力逐出国内。
跳转至下一栏 每日新闻
每日新闻
2024年9月23日
2024年9月23日
以色列继续对真主党空袭 中国呼吁公民撤离以色列
2024年9月22日
2024年9月22日
报复以军空袭 真主党向以色列发射火箭弹
2024年9月18日
2024年9月18日
黎巴嫩呼叫器遭连环引爆 金阿波罗否认台湾制造
跳转至下一栏 深度报道
深度报道
黎巴嫩形势激化：以色列想要实现什么目标？
黎巴嫩形势激化：以色列想要实现什么目标？
以色列称对黎巴嫩真主党的袭击是必要的，以重建北部边境地区的安全。分析人士则认为，以色列方面有三个目标。
政治
2024年9月25日
2024年9月25日
事实核查：黎巴嫩发生iPhone爆炸事件了吗？
事实核查：黎巴嫩发生iPhone爆炸事件了吗？
黎巴嫩接连发生寻呼机和对讲机爆炸事件之后，大量关于苹果手机、笔记本电脑和太阳能电池板被引爆的假图片、假视频和虚假陈述在网上传播，也引发了中国网民对苹果手机安全的担忧。
社会
2024年9月23日
2024年9月23日
真主党传呼机对讲机爆炸事件揭示亚洲供应链调查死角
真主党传呼机对讲机爆炸事件揭示亚洲供应链调查死角
黎巴嫩真主党使用亚洲品牌的传呼机和对讲机造成的致命爆炸事件，引发对相关产品来源路径的紧密调查。而这一过程中揭示出这些已过时的技术产品市场十分不透明，买家往往对所购买产品所知甚少。
政治
2024年9月21日
2024年9月21日
纽约时报：位于匈牙利的BAC是以色列创办的幌子公司
纽约时报：位于匈牙利的BAC是以色列创办的幌子公司
黎巴嫩真主党成员周二、周三两天连续受到通信设备爆炸的袭击，死伤惨重。日本ICOM公司告知早已不生产爆炸的对讲机。纽时爆料称以色列是爆炸事件的幕后主使。
政治
2024年9月19日
2024年9月19日
以伊冲突升级：以色列准备多线作战？
以伊冲突升级：以色列准备多线作战？
以色列和伊朗之间的军事冲突是一个巨大的威胁。以色列在多大程度上为以伊朗及其盟友为目标的多线战争做好了准备？
冲突
2024年4月19日
2024年4月19日
事实核查：真真假假的伊朗空袭以色列
事实核查：真真假假的伊朗空袭以色列
成百上千的伊朗无人机击中以色列境内的目标？几天来，网络上流传着大量相关视频，似乎印证伊朗对以色列的报复袭击取得了巨大战果。不过，德国之声事实核查发现，许多影像资料都是来自于几年前。
媒体
2024年4月16日
2024年4月16日
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跳转至下一栏 焦点话题
焦点话题
伊朗驻叙利亚大使馆遭以色列空袭 后果怎样？
伊朗驻叙利亚首都大马士革大使馆遭以色列导弹袭击，领馆大楼被完全炸毁，圣城旅高级指挥官被炸身亡。伊朗威胁将进行报复。对冲突进一步升级的担忧也越来越大。
政治
2024年4月3日
2024年4月3日
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