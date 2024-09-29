真主党领袖丧生后 多国呼吁停火 伊朗要求安理会召开紧急会议

黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉丧生后，伊朗呼吁联合国安理会召开紧急会议。与此同时，以色列军方表示在黎巴嫩袭击了更多目标。多国呼吁停火，中方敦促当事方，尤其是以色列立即采取措施推动局势降温，防止冲突进一步扩大甚至失控。

（德国之声中文网）在黎巴嫩真主党长期领导人纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）在以色列对贝鲁特的空袭中丧生之后，以色列继续对黎巴嫩进行空袭。以色列军方周日（9月29日）表示，在过去几个小时里，数十个“恐怖”目标被击中，其中包括瞄准以色列的发射装置。以色列军方还发布消息称，以军在一次空袭行动中，炸死黎巴嫩真主党执行委员会副主席阿里·卡拉基(Ali Karaki)。此前黎巴嫩媒体曾报道称，卡拉基有可能在纳斯鲁拉遇袭身亡后成为黎巴嫩真主党的新任领导人。黎巴嫩真主党周日下午在一份声明中证实，该组织高级别领导人阿里·卡拉基在27日以色列对贝鲁特南郊的空袭中丧生。

黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉丧生后，美国、英国等多个国家呼吁停火。以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列的工作仍未完成。纳斯鲁拉之死是改变中东权力平衡的必要的历史性一步。

伊朗要求联合国安理会召开紧急会议。美国总统拜登在回答媒体关于以色列对黎巴嫩发动地面进攻是否不可避免的问题时表示：“现在是停火的时候了”。他此前曾将纳斯鲁拉被杀称为对其受害者的“正义之举”。拜登强调，以色列有权对抗伊朗支持的武装团体。英国外交大臣拉米（David Lammy）也发出停火的呼吁，他表示：“我们一致认为有必要立即停火，以结束流血冲突。” 法国外长也强调，法国反对以色列在黎巴嫩进行地面行动。

中国表示，反对侵犯黎巴嫩主权和安全的行为。根据中国外交部网站，中国表示对地区紧张局势升级深感担忧。中方反对侵犯黎巴嫩主权和安全的行为，反对和谴责一切伤及无辜平民的行动，反对任何激化矛盾导致地区局势升级的举动。中方敦促当事方特别是以色列立即采取措施推动局势降温，防止冲突进一步扩大甚至失控。

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真主党本周六（9月28日）证实，其领导人纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）在空袭中丧生。这不仅对真主党，对伊朗也是一个沉重打击。真主党建立于1982年，当时黎巴嫩处于内战中。真主党的初衷是结束以色列对黎巴嫩南部的占领。经过长期的消耗战，这一目标于2000年基本实现，最终迫使以色列撤军。但真主党却继续战斗，并企图摧毁以色列。 什叶派穆斯林组织真主党是伊朗支持的被称为“抵抗轴心”的一系列派别和政权之一。它是伊朗支持的第一个团体，并被伊朗用来输出其政治化伊斯兰主义的意识形态。

伊朗在纳斯鲁拉之死后敦促召开联合国安理会会议。根据德新社看到的一封信件中，伊朗驻联合国代表团寻求召开会议。而伊朗驻联合国大使在致安理会的信中写道，“以色列使用美国提供的武器，对贝鲁特的住宅区进行了公然的恐怖侵略行为。”外交消息来源称，周日举行联合国安理会会议可能性不大。

（路透社，德新社等）

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