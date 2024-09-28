真主党是个什么样的组织？

交火近一年后，以色列和黎巴嫩真主党目前正处于激烈对抗之中，并有可能演变为一场全面战争。诞生于黎巴嫩内战、号称中东最强大准军事力量的真主党到底是一个什么样的组织？

（德国之声中文网）与加沙地带的哈马斯相比，以色列面临的另一个敌人——真主党（Hezbollah）要强大得多。许多人认为这个伊朗支持的组织是该地区最强大的准军事力量。同时该组织也有政治和社会分支，在黎巴嫩拥有相当大的权力。

真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉（Hassan Nasrallah）警告以色列说，他的组织拥有新的武器和打击能力，该组织还公布了在以色列北部拍摄的无人机监控录像，其中显示了海法港和其他远离黎以边界的地点。过去几天，真主党对以色列深入袭击的程度，超过了过去一年中的任何时候。

9月28日，以色列军方宣称已经在一次“精确打击”行动中将该民兵组织领导人纳斯鲁拉击毙。真主党和伊朗方面尚未做出回应。

什么是真主党？

真主党建立于1982年，当时黎巴嫩处于内战中。真主党的初衷是结束以色列对黎巴嫩南部的占领。经过长期的消耗战，这一目标于2000年基本实现，最终迫使以色列撤军。但真主党却继续战斗，并企图摧毁以色列。

什叶派穆斯林组织真主党是伊朗支持的被称为“抵抗轴心”的一系列派别和政权之一。它是伊朗支持的第一个团体，并被伊朗用来输出其政治化伊斯兰主义的意识形态。

纳斯鲁拉本人从不公开露面 图像来源: Hussein Malla/dpa/picture alliance

真主党不仅是一个武装团体，还是一个政治党派，在黎巴嫩议会中拥有议员。几十年来，大多数黎巴嫩政府中都有真主党的代表。该组织还提供广泛的社会服务，包括在黎巴嫩南部和其他真主党势力较大的地区开办学校和医院。

真主党在早期曾打击美国利益，导致华盛顿将其定为恐怖组织。这些袭击包括在贝鲁特劫持美国人质，以及臭名昭著的1983年贝鲁特海军陆战队军营卡车爆炸案，此次袭击造成241名美国军人死亡。

“伊朗的支持帮助真主党巩固了其作为黎巴嫩最强大的政治力量的地位，真主党也是整个中东地区受到伊朗支持的装备最精良的军事力量。”伦敦大学亚非学院（SOAS）的主任卡提布（Lina Khatib）对美联社表示。

在2006年的一次越境袭击中，真主党战士伏击了一支以色列巡逻队，并劫持了两名以色列士兵作为人质。这引发了真主党与以色列之间长达一个月的战争，最终双方都未能取胜，但以色列的轰炸在黎巴嫩南部造成了广泛的破坏。

以色列的目标是消灭黎巴嫩真主党，但真主党却反而得到壮大，成为以色列北部边境的重要军事和政治力量。

黎巴嫩国内的反对者批评真主党保有武器库并控制政府。2008年5月，黎巴嫩政府对真主党的私营电信网络采取措施后，真主党短暂占领了首都贝鲁特的一个城区，这一事件也使真主党的声誉受到了影响。

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真主党的军事力量有多强？

真主党是阿拉伯世界最重要的准军事部队，拥有强大的组织结构和庞大的武器库。它声称拥有约10万名战士。

多年来，真主党的军事实力不断增强，并在叙利亚内战中发挥了关键作用，帮助该国总统阿萨德继续掌权。它还帮助训练叙利亚和伊拉克的民兵以及也门的胡塞叛军。

以色列估计真主党拥有约15万枚火箭弹和导弹，包括制导导弹和远程导弹，能够打击以色列境内的任何地方。在最近与以色列的冲突中，真主党逐步将新武器引入其武库。

真主党一开始发射了反坦克导弹和火箭弹，后来还首次使用了爆炸性无人机和地对空导弹。 真主党领导人纳斯鲁拉说，这些无人机都是当地制造的，他们还有很多库存。

上周，真主党遭受了沉重打击。主要由该组织成员使用的寻呼机、对讲器等数千个通讯设备在黎巴嫩不同地区爆炸，造成39人死亡，近3000人受伤，其中许多是平民。

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这次袭击是对真主党供应链的一次出其不意的破坏，令该组织大丢面子。普遍认为以色列要为这一袭击负责。以色列最近还暗杀了该组织的几名高级领导人，包括一名高级军事指挥官。

谁是纳斯鲁拉？

哈桑·纳斯鲁拉1960年出生于贝鲁特郊区一个贫穷的什叶派家庭。纳斯鲁拉青年时期学习神学，并加入了什叶派政治和准军事组织阿迈勒（Amal）运动。后来他参与创建了真主党。1992年，当时的真主党领导人遭以色列袭击身亡后，纳斯鲁拉成为其继任。

他因领导2006年战争、迫使以色列从黎巴嫩南部撤军而被许多人视为偶像。不仅在黎巴嫩，在叙利亚和阿拉伯世界其他国家，纳斯鲁拉的形象出现在广告牌和纪念品商店的各种小摆设上。

但也有一部分黎巴嫩人指责他将自己国家的命运与伊朗捆绑在一起。纳斯鲁拉还被认为是一个务实的人，能够做出政治妥协。

由于害怕以色列的暗杀，他多年来一直过着隐居生活，发表演讲也不会在公开场合，而是在秘密地点。

（美联社）

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