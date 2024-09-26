真主党寻呼机被引爆 手机用户需要担心吗?

一周前，黎巴嫩真主党成员使用的寻呼机、对讲机遭到远程引爆，在全球范围内引发了普通人对手机、电脑等消费电子产品的担忧。在中国，网民担心苹果手机可能被美国当局引爆；而在美国，针对中国制造产品的敌意也在进一步增长。

（德国之声中文网）在中国的社媒平台上，苹果手机是否安全、是否应该摒弃外国产品近日一度成为了热点议题。凤凰网科技频道在微博上创建了一则“你相信苹果手机会被远程引爆吗？”的话题讨论，其中选择“相信”的网友占比45.6%。不少用户甚至疯传几条已经被证伪的虚假消息，称黎巴嫩已经有多台苹果手机、笔记本电脑、太阳能发电板被远程引爆；尽管中国官方媒体已经对此辟谣，并且指出仅靠黑客手段不太可能通过远程引爆电子产品中的锂电池造成严重伤害，但是从这些官媒的评论区来看，普通民众的担忧并未就此减少。

安全问题专家施奈尔(Bruce Schneier)对德国之声表示，他能够理解普通人因真主党寻呼机遭引爆而产生的担忧，因为这起袭击可能并不仅仅是通过黑客远程袭击而引发的，而是事先在电池中掺入了炸药。“通过供应链渗透从而在普通消费产品中掺入炸药的危险其实一直存在，只不过这起袭击事件让人们开始意识到这个危险是可以真实存在的而已。全球化的供应链早就让任何普通产品都能变成武器，动动手指就能杀死很多人。”

一个星期前的真主党成员寻呼机遭远程引爆事件，目前尚未有明确的调查结果。根据《纽约时报》援引西方情报圈内的消息，负责为台湾制造商“金阿波罗”代工生产这批寻呼机的匈牙利企业BAC实际上可能是以色列情报部门设立的幌子公司，在电池中掺入了PETN炸药。这批寻呼机从2022年夏天开始少量运往黎巴嫩。而在真主党高层公开质疑智能手机的安全风险后，这种寻呼机的产量迅速上升。9月17日，以色列方面触发了寻呼机的响声，并用阿拉伯语向传呼机发送了一条看似来自真主党高层领导的信息，从而引爆了炸药。第二天，黎巴嫩真主党成员所使用的对讲机也发生了爆炸。这两波袭击中，大部分的死伤人员都和真主党有关，但也包括一些平民。

苹果手机的电池可以被远程引爆吗？ 图像来源: Manuel Orbegozo/REUTERS

应对供应链渗透并无良方

中国媒体《财新》也在一篇分析中引述专家观点指出，仅靠远程手段可能尚不足以让锂电池燃爆造成严重伤害，但是远程攻击联网产品还可以造成其他类型的杀伤，比如让电动汽车不断加速从而酿成车祸；相比之下，远程引爆电池反而是成本高、难度高、成功率更低的手段。

施奈尔近期在一篇《纽约时报》客席评论中还指出，在过去几十年中，以色列已经使用过在哈马斯、法塔赫成员的手机中植入炸药之手段；斯诺登泄露的文件则揭示了美国国安局曾在运往叙利亚的思科路由器中进行修改以便窃听；美国联邦调查局则设立了一家专门向犯罪分子出售所谓保密通话的手机，同样是为了窃听。施奈尔由此认为，跨国供应链很容易受到参与其中的国家、团体、个人的破坏。

他在接受德国之声采访时则表示，应对这样的供应链渗透，可能并没有很好的方法。“不论谁都拿不出什么办法，比如德国人用的电子设备可能是中国产的，也可能是美国产的。就算是美国人用本国产的苹果iPhone，里面的零部件也来自数十个国家并且在中国组装。要是大家都把本已国际化的产业链搬回本土，又能在多大程度上接受成本暴涨？”

就在9月24日，美国商务部提出一项新禁令，禁止在美国街道上行驶的联网汽车使用中国研发的软件，以防止中国方面的窃听或者对美国关键基础设施的渗透。中国通信设备巨头华为的产品正在包括德国在内的多个西方国家遭到排挤。中国产的港口起重机、地铁车厢近年来也屡遭西方国家的怀疑。

而在中国，电子及联网产品的国产化进程也在加速。《华尔街日报》今年早些时候援引知情人士称，中国政府官员已经指示该国主要电信运营商在2027年前逐步汰换作为其网络核心部件的外国芯片，还呼吁国有企业减少采购微软Windows操作系统，转而采购本国产品。

安全专家施奈尔也注意到了在地缘政治紧张的背景下，西方国家以及中国都日益怀疑对方产品的趋势。“现在，这都取决于：你具有什么身份？谁又有动机来伤害你？”

黎巴嫩呼叫器爆炸案被疑与台企有关 “金阿波罗”董事长连呼“害死我了” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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