真主党传呼机对讲机爆炸事件揭示亚洲供应链调查死角

黎巴嫩真主党使用亚洲品牌的传呼机和对讲机造成的致命爆炸事件，引发对相关产品来源路径的紧密调查。而这一过程中揭示出这些已过时的技术产品市场十分不透明，买家往往对所购买产品所知甚少。

（德国之声中文网）分析人士指出，新产品的供应链和销售渠道往往有严格的管理，而来自亚洲已过时的电子产品则不是这样。由于仿造以及复杂的代工合同，有时没办法断定产品源头。

本周黎巴嫩真主党遭受传呼机、对讲机爆炸袭击导致37人死亡、约3000人受伤的事件显示出，想要核查究竟是哪个环节出了问题，十分困难。

台湾金阿波罗公司指责获得其传呼机品牌许可的一家欧洲公司，而这引发在匈牙利、保加利亚、挪威和罗马尼亚对相关产品来源的调查。

日本Icom公司最初表示，无法确认显示为该公司品牌的对讲机是否为真品，因为市场充斥着假货。周五，该公司发声明称，爆炸的设备基本不可能是他们的产品。

Icom引述黎巴嫩电信部长考姆（Johnny Corm）表示，相关设备并非通过经销商进口。

该公司表示，要确认是否为Icom产品，须对已爆炸设备进行物理检查，但鉴于已公开的多项信息，相关设备为Icom产品的可能性"极低"。

一位位于中国的技术顾问大卫-芬彻（David Fincher）表示："作为技术人士，我可以告诉你，把一点爆炸物放进无线电里面，没那么难。"

据路透社引述一名安全力量消息人士，真主党大约5个月前购买了这些设备。

无论是金阿波罗还是Icom都排除相关设备在其本土工厂生产的可能性。台湾经济部长郭智辉表示，传呼机所使用的零部件不是台湾制造。

而据黎巴嫩有关部门对设备的初步调查，爆炸物在设备抵达该国前就已被植入。黎巴嫩驻联合国代表就此向联合国安理会提交了一封信函。

黎巴嫩爆炸事件后，一名持对讲机的男子取出了设备中的电池（2024年9月18日） 图像来源: Anwar Amro/AFP

假货充斥市场

中国知识产权公司东方亿思（East IP）的伙伴谢西哲（Joe Simone）表示，部分问题在于，较小的品牌对于打击假货往往投入很少，主要是考虑到成本问题。

而对日本Icom公司来说，十年前就已停止生产事件中的IC-V82型号产品，大约也是在那时，该公司开始引进防伪标识。

据日本专利局的数字，2020年，日本超过7%的公司报告因假货而蒙受损失，其中约三分之一的案件与中国有关联。

路透社在中国电商平台如Alibaba.com、淘宝、京东和拼多多发现数十家销售Icom品牌对讲机的店铺，其中部分包括IC-V82型号。在Alibaba.com网站上，三家中国商铺均非Icom官网列出的官方合作伙伴。其中，广州Minxing电信设备公司和成都Bingxin技术公司表示，他们出售的是真品，泉州Yitian贸易公司则承认销售除原版产品外，也销售"中国产仿制品"。

Icom则表示，该公司所有产品均在日本工厂生产。

路透社的调查还发现，已停产的IC-V82型号也在越南电商平台Shopee上出售，显示类似产品广泛可购。

黎巴嫩呼叫器爆炸案被疑与台企有关 “金阿波罗”董事长连呼“害死我了” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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