真主党与以色列地面部队交火

10月2日，真主党武装人员首次与突入黎巴嫩境内的以色列地面部队交火。前一天晚间，以色列刚刚遭到来自伊朗的180余枚导弹袭击。尽管国际社会纷纷呼吁停火降温，但以军仍在持续战斗行动。

（德国之声中文网）以色列军方称，包含步兵和装甲兵的地面部队正在黎巴嫩境内开展行动，至少已经有一名军衔为上尉的部队指挥官阵亡。以军的主要进攻目标是边境地区的地道等设施，同时也强调无意对黎巴嫩南部的贝鲁特等大城市发动广泛攻击。在进攻行动全面发起前，以色列已经向靠近黎巴嫩的20余个村镇发出了疏散命令。

而根据真主党的说法，以军在边境地区的部分攻势已经被抵挡，而且真主党武装人员还向以色列境内的军事哨所发射了火箭弹。这个被西方国家认定为恐怖组织的武装力量称，他们拥有足够的战士、武器、弹药来回击以色列，现在的战斗“仅仅是第一轮”。

自去年10月以来，黎巴嫩与以色列边境地区的各类冲突已经造成约1900人身亡、9000余人丧生，其中大部分伤亡都发生在最近两星期。另有100余万人被迫离开家园。

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各方呼吁停火降温

尽管美国、欧盟、日本等以色列盟友都呼吁尽快停火，以军的战斗部队仍在持续行动。10月2日上午，以军对贝鲁特市郊被认为是真主党武装据点的地区发动了新一轮轰炸。

中国外交部当天也对局势表示忧虑，并强调“反对侵犯黎巴嫩主权、安全和领土完整”；北京方面认为“加沙停火止战一直未能实现是中东局势本轮动荡的根源，各方应尽快实现加沙全面、持久停火。”

联合国方面也同样呼吁尽快停火。不过，以色列外交部长卡茨已经把联合国秘书长古特雷斯宣布为“不受欢迎的人”，因为后者没有像西方国家一样明确谴责伊朗的导弹袭击行动；以色列方面认为古特雷斯立场偏向伊朗以及哈马斯、真主党等“恐怖组织”。以色列以及众多欧美国家都认定哈马斯、真主党为恐怖组织，但中国、俄罗斯、土耳其等国以及联合国方面始终拒绝做出该认定。

伊朗方面则表示，如果以色列以及美国方面不再挑衅，前一天晚上的导弹袭击“到此为止”；这个拒绝承认以色列国存在权的伊斯兰政权称，导弹袭击是对以色列刺杀哈马斯、真主党高层领导的报复。然而，以美两国已经表示要予以回应。美国新闻网站Axios报道称，伊朗境内的炼油厂等重要战略设施很有可能在今后几天遭到袭击。

（路透社等）

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