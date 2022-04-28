看衰市場後洪灝被證實離職 中國經濟實情如何？

（德國之聲中文網）中國知名市場分析師洪灝週三（5月4日）被證實已從交銀國際離職。日前他多次在網絡發文，悲觀預期中國股市經濟，包含資本外逃風險、中企在美國上市為何潰敗等，被認為踩到敏感紅線，導致社媒帳號被停。

洪灝尚未公開回應離職一事，但其個人推特資料已經更改為「前交銀國際人士」（Ex BoCom Int'l）。交銀國際發言人週三告訴「CNN 商業」，洪灝是因「個人原因」離職。

洪灝是中國交銀董事經理兼國際研究部主管，交銀國際是中國交通銀行在香港的投資銀行部門。他擁有300多萬粉絲追蹤的微博帳號，以及名為「洪灝的中國市場策略」微信公眾號在週末已經遭停用。目前尚不清楚洪灝的哪些言論，導致帳戶遭到審查。

路透社報導指出，在中國，市場分析師和評論員對中國經濟的負面評論，往往使他們「惹禍上身」。但事實上，近期許多數據與分析指出，中國經濟確實正面臨嚴峻挑戰。

經濟下行壓力逼近疫情之初

由於嚴格的防疫政策，中國數十個大城市幾乎處於完全或部分封鎖的狀態。數億人坐困家中，重創消費，分析師紛紛下調對中國經濟增長的預期。

廣泛封鎖也導致停工停產、擾亂供應鏈。上週，電動汽車大廠特斯拉表示，上海封控導致其在當地的工廠停產，產量減少了約一個月。外界擔憂，中國第二季度的經濟將急劇放緩、甚至拖累全球增長。

根據中國《財新》報導，「野村中國」的中國首席經濟學家陸挺認為，中國今年經濟下行壓力已接近、甚至超過2020年的第一季度——也就是武漢疫情爆發之時。

他在4月27日的國際金融論壇會議上表示，原因之一是公眾對疫情發展不確定性的預期可能已超過當時。當時，民眾普遍預期疫情會在該年即結束，現在普遍認為疫情結束似乎遙遙無期。不確定性加強的背景下，居民會減少耐用品消費以及房地產投資。

製造業、服務業活動2年來最低

根據中國國家局4月30日公布的最新統計，中國製造業與非製造業活動皆跌至2年多來的最低水平，幾乎逼近武漢疫情爆發之時。

製造業方面，4月製造業採購經理指數（PMI）連續第二個月收縮，降至47.4%。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，「本輪疫情點多、面廣、頻發，部分企業減產停產」，企業生產明顯下降，市場需求繼續走低，「甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下遊相關企業生產經營均受到較大影響。」

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非製造業方面，4月非製造業PMI亦跌至41.9，創2020年2月以來新低。當時，武漢爆發疫情全面封城，PMI崩至29.6的低點。

此外，服務業景氣水平回落幅度尤其加大，服務業商務活動指數降至40.0%。趙慶河指出，受疫情嚴重沖擊，該指數連續兩個月明顯回落。從行業方面來看，在接受調查的21個行業中有19個出現活動收縮，包含航空運輸、住宿、餐飲等接觸性聚集性行業。

失業率高於大流行前6%

生產、消費之外，就業問題也拉警報。美國媒體《外交政策》報導，中國城市青年失業率已超過16%，高於大流行前的10%左右。報導警告失業不只是經濟問題，也是政治問題。北京當局深諳：失業年輕人正是幫助推動後蘇聯世界所謂「顏色革命」的那一群人。

宏觀來看，中國整體失業率為5.8%，還不算太糟糕，但即便沒有的人也正經歷著巨大的經濟折磨。報導指出，由於缺乏可執行的勞動法，企業傾向於把問題直接轉嫁給員工，大幅減薪、甚至數月不發工資是「很常見的」，且「在上海已經發生」。

《外交政策》副主編帕爾默（James Palmer）在報導中指出，中國堅持「清零」政策可能導致長期以來承諾的經濟目標變得遙不可及，且可能終究無法避免疫情爆發；但若不為，則將意味著要承受巨大的政治打擊，因為政府已多次公開對此防疫戰略做出承諾——「習近平如今處於一個沒有勝算的境地」。

除了新冠疫情、俄烏戰爭，中國打擊科技巨頭——這是中國最具生產力的行業之一——也是損害經濟增長的原因之一。

他還說，「中國距離衰退還有很長的路要走，但對於一個習慣於快速增長的國家來說，經濟停滯尤其痛苦，就像近幾十年來一樣。」當中國領導人習近平嘗試朝偉大國家與小康社會的持續前進的同時，也對如洪灝等曾警告經濟放緩的國內經濟學家進行施壓。

中國官媒：分析師稱經濟5月底前復甦

根據路透社報導，中國人民幣匯率4月下跌超過4%，為 28年來的最大單月跌幅，股市則是繼俄羅斯受到制裁之後，今年表現第二差。《華爾街日報》則指出，儘管主要基準股指走跌，且有跡象顯示經濟壓力有所增加，許多中國金融公司仍看好中國股市前景。

2022是中國政治敏感的一年，習近平預計在今年秋天的二十大尋求連任。部分分析師認為，政策制定者必須提供更多刺激措施，才能達到官方設下的2022年約5.5%GDP增長目標。

隨著中國經濟下行壓力浮上檯面，官媒《環球時報》英文網4日的報導持續強調，嚴格封控「儘管對經濟增長產生了短期影響，但有針對性、快速切斷傳播鏈的抗疫努力，為中國遏制多起疫情提供了更多空間」。當局正制定更多政策，通過刺激消費和進一步恢復疫區生產來刺激經濟活動。

報導引述北京大學經濟學家曹和平的話說：「由於受疫情影響的上海已經實現了在社區層面消除新冠病例的目標，我們可以期待（經濟）最早在5月底恢復。」他說，鑑於上海的巨大經濟活力，一旦上海疫情得到控制，中國的工業和金融中心有望快速反彈。

（外交政策、路透社、華爾街日報等）

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