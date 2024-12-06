“看衰”中国，经济学家被网络禁言

近期至少有两位著名经济学家有关中国消费疲软、失业和年轻人“死气沉沉”的悲观评论在社交媒体上广泛传播后，很快从网络消失。

（德国之声中文网）央企国投证券（SDIC Securities）首席经济学家高善文本周在一次投资会议上演讲的内容在中国社交媒体上引发热议后，被网络封杀。

在谈到中国经济形势时，高善文分析消费数据指出，新冠疫情后的趋势是，一个省人口越年轻，消费增长越慢，因为年轻人的收入预期和收入增长确定性都大幅下修，“找不到工作，找到的工作与预期有显著落差，年轻人纷纷节衣缩食关灯吃面”。他对不同年龄段的总结是：“生机勃勃的老年人，死气沉沉的年轻人和生无可恋的中年人”。

他还根据经济增长、就业、消费和投资数据无法吻合的推断，2021年至2023年期间，中国的GDP“增速每一年高估了3个百分点，累计高估了10个百分点”。

高善文讲话的内容在中国社交媒体上被疯传，但很快就被封杀，有关视频和文字被删除。高善文的微信公众号显示“因违规无法关注”。

今年以来，中国经济发展势头不佳，持续的房地产危机、地方政府债务高企和消费疲软，促使中国政府采取各种措施刺激经济。

中产阶级“迅速萎缩”

据彭博社消息，一年一度的中央经济工作会议12月11日将召开。这个为期两天的闭门会议将分析当前经济形势，并对2025年宏观政策走向定调。

在此之前，另一位业内人士、东北证券经济学家付鹏在一次会议演讲的内容，也因同样的原因被审查。付鹏上个月底在一场内部活动上说，中国的中产阶级“迅速萎缩”。他认为中产阶级因为裁员、降薪等因素产生恐慌，开始大幅压缩支出；这种消费能力的下降不是短期现象，而是一个“结构性”的转变。在此情况下，政府通过加杠杆刺激经济的措施已难奏效。

付鹏在今年9月的一次发言中还说，消费疲软源于房地产价格下跌，导致一些中产阶级房主出现负资产。他质疑，过去十年中产阶级消费的增长是否更多地受到了房地产价格上涨带来的财富效应的推动，而不是收入增加，并称这是一个“危险的信号”。

付鹏最新演讲的内容也已被删帖、屏蔽。微信视频号“付鹏的财经世界”目前已无法关注。

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人民日报放弃“保五”目标

本周另一个引起网络舆论注意的发声来自中共党媒《人民日报》。该报周三（12月4日）发表的长篇评论“经济增速怎么看”说，中国经济应该破除“速度崇拜”，因为中共经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要更加注重实现质的有效提升和量的合理增长，而不是简单以GDP论英雄。

文章说，今年全年经济增长目标是5%左右，“我们一直朝这个目标全力以赴，经过努力，在5%左一点或是右一点，都可以接受”。

2025年即将结束，官媒提前为经济增长交不出满意答卷“打预防针”，实为罕见。今年前三个季度，中国的经济增长率分别是5.3%，4.6%和4.7%。许多经济学家预计，今年很可能达不到5%的预定目标。

（综合报道）

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