看德国之声网页 用Tor浏览器！

（德国之声中文网）即刻起，其政府封锁或监视独立新闻的那些国家的人们可以安全并匿名打开德国之声网页。途径是通过特殊的浏览器Tor。"Tor" 是英语"The Onion Router"的缩写（中文通译为"洋葱" ）。尾缀".onion "就意味着，此网页可以用洋葱浏览器打开。

德国之声经销与技术总监鲍姆豪尔（Guido Baumhauer）指出，这是对绕过网络封锁软件的补充。他强调，"向我们在世界范围的目标群体提供独立信息是德国之声DNA的一部分。因此，我们现在当然也利用这一可能性，经由Tor让受到网络封锁的人们可以访问德国之声。那里的人们迄今不能或只能有限接触到自由媒体。"

除德国之声外，迄今只有《纽约时报》和BBC等少数传媒提供某个"洋葱"网址。脸书也可以经由"洋葱"打开。

"洋葱"在中国和伊朗也可用

在中国和伊朗，德国之声网页被全面封锁已有多年。经由"洋葱"浏览器，用户可绕过封锁，并可匿名阅读德国之声网页内容：如某网民进入某个Tor网页，"洋葱"浏览器就会建立一条经过多个匿名路由的通道，从而进入Tor网络，而受访网站也会建立起进入Tor网络的通道。

只有在Tor网络的内部，这两条通道才"殊途同归"。由此，Tor用户能保持匿名状态，网页经营者（服务器）亦然。由于通信经由多条路由实现，而每条路由都在上一条加密路由的基础上进一步加密，其多层加密的结构颇似洋葱，这就是"洋葱"的由来。

使用Tor浏览器，便可以登陆德国之声网址：https://dwnewsvdyyiamwnp.onion