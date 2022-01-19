 看图学习德国启蒙运动: 从康德、门德尔松到哈贝马斯 | 所有节目 | DW | 20.04.2022

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文化经纬

看图学习德国启蒙运动: 从康德、门德尔松到哈贝马斯

启蒙运动开启了一个新时代，对理性、自由和美德的要求成为主流，取代了基督教信仰。你应该知道以下这些德国启蒙运动的哲学家。

  • Portrait von Moses Mendelssohn

    门德尔松 (1729-1786)

    移民、启蒙哲学家和自学成才的知识分子：在18世纪欧洲启蒙运动大潮中，以哲学家摩西-门德尔松（Moses Mendelssohn）为中心，发展出犹太人启蒙运动“哈斯卡拉”（Haskala），使这位在柏林生活的知识精英声名鼎盛——当时，声望甚至在康德之上。

  • Russland I Statue von Immanuel Kant vor der Universität Kaliningrad.

    康德 (1724-1804)

    今天，在德国，康德（Immanuel Kant）比任何其他哲学家都更代表着启蒙运动哲学。没有哪个学童不曾听讲过他的“绝对律令”人生格言。他1781年发表的《纯粹理性批判》奠定了现代哲学的基础。

  • Deutschland der Philosoph Johann Gottfried Herder (1744-1803)

    赫尔德 (1744-1803)

    赫尔德（Johann Gottfried Herder）也被认为是德国启蒙运动时期的最重要哲学家之一。他是康德的学生。在主要作品《关于人类历史哲学之理念》（ Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit ）中，他确认，人生之目的纯为 “培养人道”，“地球上的所有低级需求都只应服务于它并走向它”。

  • Deutschland Der Philosoph Gottfried Wilhelm von Leibniz

    莱布尼茨 (1646-1716)

    莱布尼茨（Gottfried Wilhelm von Leibniz）是启蒙运动早期的哲学家及其最重要先驱者之一。还在康德之前，他就提出了启蒙思想的一个重要格言：“人人具备理性生活之能力。”

  • Portrait von Gotthold Ephraim Lessing

    莱辛 (1729-1781)

    宽容、自由和市民阶层的新自信：这些思想位于莱辛（Gotthold Ephraim Lessing）的戏剧和著作的中心。最重要的是，他批评了宗教教条主义，主张宗教可以不同，但权利平等。他的戏剧《智者纳坦》（ Nathan der Weise ）也是对好友、犹太启蒙哲学家摩西·门德尔松的礼赞。

  • Deutschland Theodor W. Adorno 1960

    西奥多·阿多诺 (1903-1969)

    启蒙运动思想存续了数世纪。然而，尽管有18世纪的启蒙运动，但在后世德国和欧洲仍出现法西斯主义和毁灭性意识形态。怎么会有这样的发展？探究这一问题构成西奥多·阿多诺（Theodor Adorno）工作的重点。20世纪40年代，阿多诺和马克斯·霍克海默（Max Horkheimer）建构起他们的“启蒙辩证法”批评理论。

  • Deutschland Der Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas

    于尔根·哈贝马斯 (1929- )

    于尔根·哈贝马斯（Jürgen Habermas）以其在社会和伦理问题上的立场闻名，为当代最富影响力思想家之一。他认为，基于理性的交流互动构成社会基础，——这是他的哲学与启蒙思想的共同之处。


  • Portrait von Moses Mendelssohn

    门德尔松 (1729-1786)

    移民、启蒙哲学家和自学成才的知识分子：在18世纪欧洲启蒙运动大潮中，以哲学家摩西-门德尔松（Moses Mendelssohn）为中心，发展出犹太人启蒙运动“哈斯卡拉”（Haskala），使这位在柏林生活的知识精英声名鼎盛——当时，声望甚至在康德之上。

  • Russland I Statue von Immanuel Kant vor der Universität Kaliningrad.

    康德 (1724-1804)

    今天，在德国，康德（Immanuel Kant）比任何其他哲学家都更代表着启蒙运动哲学。没有哪个学童不曾听讲过他的“绝对律令”人生格言。他1781年发表的《纯粹理性批判》奠定了现代哲学的基础。

  • Deutschland der Philosoph Johann Gottfried Herder (1744-1803)

    赫尔德 (1744-1803)

    赫尔德（Johann Gottfried Herder）也被认为是德国启蒙运动时期的最重要哲学家之一。他是康德的学生。在主要作品《关于人类历史哲学之理念》（ Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit ）中，他确认，人生之目的纯为 “培养人道”，“地球上的所有低级需求都只应服务于它并走向它”。

  • Deutschland Der Philosoph Gottfried Wilhelm von Leibniz

    莱布尼茨 (1646-1716)

    莱布尼茨（Gottfried Wilhelm von Leibniz）是启蒙运动早期的哲学家及其最重要先驱者之一。还在康德之前，他就提出了启蒙思想的一个重要格言：“人人具备理性生活之能力。”

  • Portrait von Gotthold Ephraim Lessing

    莱辛 (1729-1781)

    宽容、自由和市民阶层的新自信：这些思想位于莱辛（Gotthold Ephraim Lessing）的戏剧和著作的中心。最重要的是，他批评了宗教教条主义，主张宗教可以不同，但权利平等。他的戏剧《智者纳坦》（ Nathan der Weise ）也是对好友、犹太启蒙哲学家摩西·门德尔松的礼赞。

  • Deutschland Theodor W. Adorno 1960

    西奥多·阿多诺 (1903-1969)

    启蒙运动思想存续了数世纪。然而，尽管有18世纪的启蒙运动，但在后世德国和欧洲仍出现法西斯主义和毁灭性意识形态。怎么会有这样的发展？探究这一问题构成西奥多·阿多诺（Theodor Adorno）工作的重点。20世纪40年代，阿多诺和马克斯·霍克海默（Max Horkheimer）建构起他们的“启蒙辩证法”批评理论。

  • Deutschland Der Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas

    于尔根·哈贝马斯 (1929- )

    于尔根·哈贝马斯（Jürgen Habermas）以其在社会和伦理问题上的立场闻名，为当代最富影响力思想家之一。他认为，基于理性的交流互动构成社会基础，——这是他的哲学与启蒙思想的共同之处。


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