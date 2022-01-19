看图学习德国启蒙运动: 从康德、门德尔松到哈贝马斯

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启蒙运动开启了一个新时代，对理性、自由和美德的要求成为主流，取代了基督教信仰。你应该知道以下这些德国启蒙运动的哲学家。
移民、启蒙哲学家和自学成才的知识分子：在18世纪欧洲启蒙运动大潮中，以哲学家摩西-门德尔松（Moses Mendelssohn）为中心，发展出犹太人启蒙运动“哈斯卡拉”（Haskala），使这位在柏林生活的知识精英声名鼎盛——当时，声望甚至在康德之上。
今天，在德国，康德（Immanuel Kant）比任何其他哲学家都更代表着启蒙运动哲学。没有哪个学童不曾听讲过他的“绝对律令”人生格言。他1781年发表的《纯粹理性批判》奠定了现代哲学的基础。
赫尔德（Johann Gottfried Herder）也被认为是德国启蒙运动时期的最重要哲学家之一。他是康德的学生。在主要作品《关于人类历史哲学之理念》（ Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit ）中，他确认，人生之目的纯为 “培养人道”，“地球上的所有低级需求都只应服务于它并走向它”。
莱布尼茨（Gottfried Wilhelm von Leibniz）是启蒙运动早期的哲学家及其最重要先驱者之一。还在康德之前，他就提出了启蒙思想的一个重要格言：“人人具备理性生活之能力。”
宽容、自由和市民阶层的新自信：这些思想位于莱辛（Gotthold Ephraim Lessing）的戏剧和著作的中心。最重要的是，他批评了宗教教条主义，主张宗教可以不同，但权利平等。他的戏剧《智者纳坦》（ Nathan der Weise ）也是对好友、犹太启蒙哲学家摩西·门德尔松的礼赞。
启蒙运动思想存续了数世纪。然而，尽管有18世纪的启蒙运动，但在后世德国和欧洲仍出现法西斯主义和毁灭性意识形态。怎么会有这样的发展？探究这一问题构成西奥多·阿多诺（Theodor Adorno）工作的重点。20世纪40年代，阿多诺和马克斯·霍克海默（Max Horkheimer）建构起他们的“启蒙辩证法”批评理论。
于尔根·哈贝马斯（Jürgen Habermas）以其在社会和伦理问题上的立场闻名，为当代最富影响力思想家之一。他认为，基于理性的交流互动构成社会基础，——这是他的哲学与启蒙思想的共同之处。
台湾知名学者、曾长期担任政治职务的庞建国教授1月11日清晨于台北家中坠亡。其生前连夜在社交媒体发表遗言:“不公不义的台湾，我生不如死！”。此事不仅引发政界广泛震惊，也引起世界范围内关注与同情台湾命运的华人学界深切悲鸣。与庞教授曾有数面之缘的德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian)亦深有感触，并由此引发对于台湾未来政治发展的深思。
德国著名哲学家尼采在120年前辞世。一直到他死后，他的光芒才逐渐被世人发现。尼采的激进思想为当今的精神世界提供了肥沃土壤。
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有关当前这场俄乌战争的合理性争端中，乌克兰国内的“新纳粹力量”是挺俄一方愿意拿出的论据。德国之声就此展开了事实核查，看看乌克兰究竟有没有“去纳粹化”的必要？
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