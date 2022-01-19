看图学习德国启蒙运动: 从康德、门德尔松到哈贝马斯

赫尔德 (1744-1803)

赫尔德（Johann Gottfried Herder）也被认为是德国启蒙运动时期的最重要哲学家之一。他是康德的学生。在主要作品《关于人类历史哲学之理念》（ Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit ）中，他确认，人生之目的纯为 “培养人道”，“地球上的所有低级需求都只应服务于它并走向它”。