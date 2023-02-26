看图了解全球难民和移民动向

难民从哪里来、到哪里去？

（德国之声中文网）根据联合国难民署的统计，截至2022年中，所有按照该机构的定义属于难民、以及应受到国际保护的人当中，72%来自仅5个国家：叙利亚、委内瑞拉、乌克兰、阿富汗和南苏丹。

其中来自叙利亚（680万）的最多，该国始于2011年的内战持续至今。第二大群体来自委内瑞拉，这个南美国家已多年来陷于深重的政治、经济和人道危机。至2022年中，约有540万乌克兰人逃离了家园，而至今，这一数字已上升到近800万人。

接收难民的主要国家并不十分一目了然。接收最多的5个国家容纳的难民占总数的36%，分别是土耳其、哥伦比亚、德国、巴基斯坦和乌干达。这一排名表明，许多欧洲人认为大量来自亚洲和非洲的难民涌向欧洲的印象是不准确的。联合国的数字显示，80%的非洲国家移民没有离开非洲大陆。大多数亚洲国家的难民和移民也仍留在他们所在的地区。就是说，目前主要的移民模式仍是"地区内迁移"。

除了看数字，一个重要的问题是，从与本国人口的比例看，哪些国家接收了最多的难民和移民？黎巴嫩是排名最高的国家之一。根据统计平台Statista，截至2020年底，该国13%的居民都是难民，其中最大部分来自叙利亚，而该国境内的数十万巴勒斯坦难民都还没有计算在内。

让很多人意外的是，加勒比海岛屿阿鲁巴（Aruba）和库拉索（Curaçao）也属于按比例看接收难民最多的地方。人口仅11.2万的阿鲁巴，居民中16%的人都是逃难到这里的，居全球之首。他们主要来自临近的委内瑞拉。阿鲁巴和库拉索是荷兰的海外领地，虽不属于欧盟的一部分，但与欧盟有紧密联系。

数万人死亡、失踪

逃难和移民之路是充满危险的，往往伴随着饥饿、病痛、不可预知的暴力。很多逃亡者甚至付出了生命的代价。根据国际移民组织（IOM）失踪移民项目（Missing Migrants Project）发布的数字，2014年到2022年间有5万人在逃难途中死亡或失踪。

地中海是最危险的移民路线

这些死亡和失踪案例，一半以上发生在地中海。2014年以来，已有2.6万难民在试图从利比亚、埃及、摩洛哥等国家横渡地中海前往欧洲的过程中溺水丧生。由此，地中海路线成为全球最危险的移民和逃亡路线，其次是非洲，尤其是撒哈拉沙漠。

在美洲，也存在从南向北的移民。洪都拉斯、危地马拉、委内瑞拉或海地的很多居民为了逃离本国的贫困、暴力和政治危机，试图偷越墨西哥和美国之间的边界。2021年10月到2022年10月间，美国边境保护机构记录了200万件试图偷越边境案例，很多人冒着生命危险。例如在去年7月引起震惊的一个案例：50名偷渡者被锁在一辆没有空调的货车里，死于酷热和窒息。

国际移民组织称，在亚洲范围内也有成千上万人在逃难途中丧生，包括很多阿富汗人和缅甸的罗兴雅人。此外还有一些东非移民在阿拉伯半岛或近海丧生。

人们为何背井离乡

人们出于不同的原因决定离开家乡故土，例如为了工作或与伴侣团聚。但很多人出走并非出于自愿。暴力、天灾、生活没有前途经常迫使人们到其他地方谋生。研究显示，促使人做出最终决定的往往不止一个原因，而是多个因素共同作用的结果。

国际移民组织在研究学者Mathias Czaika和Constantin Reinprecht撰写的一篇报告的基础上，以图表体现了9个最重要的移民动因。

例如，一个年轻人可能因为家乡劳动力过剩、缺乏就业机会而决定离开，同时外国更好的受教育机会也对他有吸引力。对于2022年初战争爆发以来逃离祖国的数百万乌克兰人来说，安全则是首要的因素。

此外，环境因素也不容忽视。洪水、干旱、风暴等极端天气对全球南方的冲击频率远高于在工业国家，而前者本来就收到贫困和冲突的困扰。2022年夏，数十万巴基斯坦人被迫逃离被洪水淹没的家乡。而该国此前就陷入严重的经济危机，救济灾民和重建都依赖国际社会的援助。

卢卡申科:难民很固执 不愿回家

欧洲筑起高墙

去年发表的一篇专业文章指出，在冷战结束之后，全球的边界隔离墙仅剩下十多处，然而到2022年初它们的数量又增加到当年的6倍多。这些界墙或铁丝网的作用只有一个--阻挡非正规途径的移民，尽管这样的设施已被证明并不十分有效。

在筑墙闭关方面，欧洲首当其冲。根据欧洲议会去年的一份文件，欧盟和申根区已建起19处边境隔离设施，总长达2048公里。在2014年，还只有315公里。

其中最长的一段，位于欧盟成员国立陶宛和邻国白俄罗斯之间。2021年，数千人试图从白俄罗斯进入欧盟境内，欧盟指责白俄罗斯有组织地将移民送至欧盟边界。此后立陶宛政府扩建了边境隔离墙。现在那里有一座4米高、带有铁蒺藜的栅栏，还装有监控摄像头。医生无国界等援助组织对立陶宛和其他欧盟国家对待难民的严厉政策一再提出尖锐批评。

在自己国家沦为难民

并不是所有逃离故乡的人都离开了自己的国家。据联合国难民署的统计，在"被强制驱离者"当中，60%的人都属于所谓的国内难民。在叙利亚，在国内流离的难民数量高达居民总数的三分之一，为全球最高。其次是哥伦比亚，国内难民占人口的13%，阿富汗占9%，刚果民主共和国6%，埃塞俄比亚3%。

上述数字覆盖的仅为被武装冲突和暴力逐出家园的难民，气候变化、自然灾害的受害者不包括在内。对后者，联合国难民署作了单独的统计：2021年，共有2370万人因环境原因在国内成为难民。其中最大的迁移发生在中国、菲律宾和印度。不过，因洪水或干旱在国内迁移的人，往往会较快返回家乡。

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