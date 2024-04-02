盼重现80年代辉煌 日本斥巨资力挺本土芯片制造商

（德国之声中文网）日本本周二（4月2日）宣布向芯片初创公司Rapidus提供高达5900亿日元（合约39亿美元）的补贴，以期它成为芯片行业的重要企业。在对台海关系紧张的担忧之下，日本正在与美欧竞争，以巨额补贴吸引芯片制造商，以应对可能的人工智能革命。

Rapidus在包括索尼，丰田等多家日本巨头的支持下成立，并与美国科技公司IBM合作，目标是从2027年开始在日本大规模生产2纳米的逻辑芯片。包括台积电(TSMC)在内的全球最大芯片制造商正在竞相发展2纳米工艺芯片的全面生产，它应用广泛，是智能手机，人工智能设备等多种产品的关键组成部分。

日本经济产业省官员Hidemichi Shimizu向媒体表示：“Rapidus的项目非常重要，因为它涉及到最尖端的半导体，可以影响到日本整个工业的竞争力。” 日本政府已经表示，将提供高达4万亿日元的政府专款，以帮助到2030年将国产芯片销售额达到15万亿日元以上的目标。

Rapidus于去年9月开始在北海道建设工厂，除了本周二宣布的5900亿日元外，该公司已获得了3300亿日元的公共资金。日本政府希望重现上世纪80年代的辉煌，当时主导芯片市场的是东芝和NEC等日本公司。随着时间的推移，来自韩国和台湾的芯片占据市场，日本的全球市场份额从50%以上下降到10%左右。今年2月，芯片巨头台积电投资86亿美元在日本九州岛开设了一家新工厂。日本政府承诺承担该设施成本的40%以上。因为日本政府的优惠政策，台积电又宣布了在日本建立工厂的计划，这家新厂将生产更先进的芯片，据信，台积电也正在考虑建设第三个和甚至第四个工厂的计划。

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

其他获得日本政府资金支持的公司包括日本的商铠侠（Kioxia）和在日本设厂的美国美光公司。 鉴于台海局势紧张的背景，台积电在海外的新设施也是这家芯片巨头推动生产多样化、多地化的一部分。除了在日本之外，台积电正在美国亚利桑那州建设第二家工厂，并计划在德国建立新厂，这将是台积电在欧洲的首家工厂。 美国政府为芯片行业提供527亿美元的补贴。以吸引半导体公司进驻。不过亚利桑那州的工厂进展并不顺利，《华尔街日报》援引台积电董事长刘德音(Mark Liu)称，亚利桑那州的建设因熟练工人短缺而受阻，公司可能不得不从台湾临时调入有经验的技术人员。

与之相比，台积电在日本的新厂只花了较短的22个月就建成了，今年2月末，92岁高龄的台积电创办人张忠谋罕见地到场出席了开幕仪式。然而，人们担心，日本是否会有足够的劳动力。日本的老龄化程度位居世界第二，而且人口正在减少。

（美联社等）



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