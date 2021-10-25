盼选手响应 维族团体再吁抵制北京冬奥

（德国之声中文网）中央社报道，维族团体周三 (10月20日)在土耳其首都安卡拉召开记者会，共同呼吁抵制北京冬奥。

报道提到，出席记者会的土耳其在野党未来党 (Future Party)副主席厄兹达 (Selcuk Ozdag)表示，不参加奥运的国家可能遭国际奥会惩罚，呼吁各国只派象征性代表团，例如「本来要派100人，最后只派5人」。

当天参加的团体有世界维吾尔代表大会、东突厥斯坦研究基金会、维吾尔学术基金会。世维会主席阿卜杜哈米德（Abdurresit Abdulhamit）说：「我们从不希望运动员的努力白白浪费。但我们更不希望奥运会背离其宗旨、丧失其精神。」但他也希望运动员们不要对中国在新疆的作为袖手旁观，并建议参赛选手以最合宜方式予以反制。

他说：「1968年墨西哥奥运时戴黑手套的抵制象徵就是最佳范例。」当时，非裔美国短跑好手史密斯（Tommie Smith）和卡洛斯（John Carlos）在颁奖仪式中进行政治示威。他们低头高举戴着黑手套的拳头，抗议种族不平等。两人后来遭逐出当届奥运会。

同一天稍早，奥运圣火已经抵达北京，拉开中国境内奥运火炬接力的序幕，并于明年2月4日送抵北京冬奥会的开幕式。

抵制呼声不断

18日在希腊雅典，为了防范人权组织发起更多的抗议活动，希腊警方在仪式开始数小时前就封锁了进入体育场的所有通道，并出动大批安保人员将体育场围得水泄不通。

此前古代奥林匹亚运动场遗址举行的圣火点燃仪式上，西藏活动人士冲破警方防线进行了抗议示威，示威者在火种点燃仪式仅数米远的地方展开了写有 "不要种族灭绝奥运会"的横幅和一面西藏旗帜，包括希腊总统在内的众多官员都看到了示威的场景。

19日早些时候在雅典举行的新闻发布会上，人权活动家们敦促各国政府和运动员抵制北京奥运会，并表示，如果不这样做，世界就会成为北京 "种族灭绝 "政策的同谋。

在过去的3天里，希腊发生了一系列抗议活动，有人在雅典卫城纪念碑上打出 "自由香港 "横幅，导致两人被捕，而在奥林匹亚遗址举行的抗议活动则有更多人被拘留。

人权团体和一些美国参众议员多次呼吁国际奥林匹克委员会推迟冬季奥运会，并重新安排举办地点，除非中国终止针对维吾尔族和其他穆斯林少数民族的"种族灭绝行为"。

加拿大籍维吾尔活动人士阿尔金（Zumretay Arkin）在一次新闻发布会上表示："我们来到雅典是为了告诉国际社会，奥运会主办权正被交给一个积极实施种族灭绝的国家。"

中国政府被控自2016年以来，将大约一百万维吾尔及其他穆斯林民众关进再教育营，并强迫他们从事劳动。中国方面则对此予以坚决否认，声称这些人被送进了旨在消除极端主义思想的"职业培训中心"。

(路透社、德新社等)

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