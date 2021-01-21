盼“水到渠成” 台湾争取与美签自贸协定

（德国之声中文网）美国是台湾在国际上最重要的支持者，也是其防卫武器的主要来源。台湾多年来积极争取与美国签订双边贸易协定。去年台湾政府放松对含瘦肉精莱克多巴胺的美国猪肉进口禁令，消除了与华盛顿签订自贸协定的一大障碍。
但美国总统拜登刚走马上任，他所提名的财政部长耶伦（ Janet Yellen）本周对国会议员表示，在启动任何新的自贸协定前，新政府会优先关注对本国劳工的国内投资以及基础建设。
台湾行政院经贸谈判办公室总谈判代表邓振中周五（1月22日）对路透社表示，台湾政府很清楚，对美国而言，与任何一方签订自由贸易协定都是一个重大决定，尤其是这个新政府刚上任。他表示，“我们完全能理解美国政治，没有任何不切实际的幻想。新政府有其优先事项，我们当然必须理解。”
不过，邓振中提到，台湾已开放进口莱猪，美国国会议员对于贸易协定也表示支持，他有信心双方最终将能签署协定。他说：“我们一直认为，一旦时机成熟，一切将水到渠成。”
锁定CPTPP
与此同时，依赖进出口贸易的台湾也正争取加入“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）。2018年，美国宣布退出“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP)，余下的11个国家在日本牵头下重组为CPTPP。邓振中表示：“这是我们的高度优先事项。但我们也理解，这牵涉到其他许多国家，共有11国，所以我们不愿意订立时间表或目标。”
虽然台湾是世界贸易组织成员，但许多国家担忧中国反对，不愿与之签署贸易协定。但台湾目前已与新加波和新西兰达成自由贸易协定。
台湾总统蔡英文本周接见新任英国驻台代表邓元翰（John Dennis）时表示，她期待台湾与英国能就签订自由贸易协定或双边投资协定展开对话。
脱离欧盟后，英国积极寻求与各国签署此类协定。在被问及台英签署协定的可能性时，邓元翰回应称：“目前还没有进行谈判，但英国已经知道台湾的意向。”
张筠青/凝炼（路透社）
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台北和美国的高层互动
麦克阿瑟访台（1950）
1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。
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台北和美国的高层互动
副总统尼克松访台（1956）
时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。
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台北和美国的高层互动
艾森豪威尔总统访台（1960）
1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。
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台北和美国的高层互动
肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961）
1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。
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约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965）
1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。
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宋美龄白宫做客（1965）
蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。
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台北和美国的高层互动
美台副总统互访（1966、1967）
美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。
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台北和美国的高层互动
副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975）
中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。
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卡特总统签署《台湾关系法》（1979）
1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。
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李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995）
1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。
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陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007）
自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。
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马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019）
前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。
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美国卫生部长阿札尔访台（2020）
美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。
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美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021）
美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。
作者: 乐然