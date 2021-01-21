 盼“水到渠成” 台湾争取与美签自贸协定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2021

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时政风云

盼“水到渠成” 台湾争取与美签自贸协定

台湾经贸谈判代表表示，台湾并不抱能与美国快速签订自由贸易协定的幻想，但一旦时机到来，事情将“水到渠成”。

Symbolbild Beziehungen USA - Taiwan

“一切将水到渠成”？

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美国总统就职礼罕有地正式邀请台湾驻美代表出席，成为42年来第一次。外界视之为台美互动的一项突破，也更关注拜登上台後，会如何经营这段敏感的双边关系。

台湾国防部一高官周三（12月16日）称，已获美方通知，美国将提供用于台湾自造潜舰的声纳系统。

在美国国务卿蓬佩奥9日对台美关系做出重大宣布後，两岸反应激烈。专家告诉德国之声，特朗普政府在卸任前宣布此消息，给了新任政府一个难解的习题。

（德国之声中文网）美国是台湾在国际上最重要的支持者，也是其防卫武器的主要来源。台湾多年来积极争取与美国签订双边贸易协定。去年台湾政府放松对含瘦肉精莱克多巴胺的美国猪肉进口禁令，消除了与华盛顿签订自贸协定的一大障碍。

但美国总统拜登刚走马上任，他所提名的财政部长耶伦（ Janet Yellen）本周对国会议员表示，在启动任何新的自贸协定前，新政府会优先关注对本国劳工的国内投资以及基础建设。

台湾行政院经贸谈判办公室总谈判代表邓振中周五（1月22日）对路透社表示，台湾政府很清楚，对美国而言，与任何一方签订自由贸易协定都是一个重大决定，尤其是这个新政府刚上任。他表示，“我们完全能理解美国政治，没有任何不切实际的幻想。新政府有其优先事项，我们当然必须理解。”

不过，邓振中提到，台湾已开放进口莱猪，美国国会议员对于贸易协定也表示支持，他有信心双方最终将能签署协定。他说：“我们一直认为，一旦时机成熟，一切将水到渠成。”

锁定CPTPP

与此同时，依赖进出口贸易的台湾也正争取加入“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）。2018年，美国宣布退出“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP)，余下的11个国家在日本牵头下重组为CPTPP。邓振中表示：“这是我们的高度优先事项。但我们也理解，这牵涉到其他许多国家，共有11国，所以我们不愿意订立时间表或目标。”

Taiwan startet Produktion neuer U-Boote | Präsidentin Tsai Ing-wen

虽然台湾是世界贸易组织成员，但许多国家担忧中国反对，不愿与之签署贸易协定。但台湾目前已与新加波和新西兰达成自由贸易协定。

台湾总统蔡英文本周接见新任英国驻台代表邓元翰（John Dennis）时表示，她期待台湾与英国能就签订自由贸易协定或双边投资协定展开对话。

脱离欧盟后，英国积极寻求与各国签署此类协定。在被问及台英签署协定的可能性时，邓元翰回应称：“目前还没有进行谈判，但英国已经知道台湾的意向。”


张筠青/凝炼（路透社）

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    作者: 乐然


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