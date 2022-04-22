相逢土耳其：乌克兰难民与俄罗斯游客

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即便还没到盛夏时节，土耳其海滨城市安塔利亚已经吸引了不少游客。不过谭雅·默兹卡尔并没有度假的心情。这位乌克兰女性牵挂着自己的家园。战争爆发后，她带着孩子们开始逃亡，取道罗马尼亚来到土耳其。
俄罗斯侵略乌克兰以来，失误频传，专家们认为普京（Vladimir Putin）错估局势。而将台湾视为中国领土、数次表示「祖国必须统一」的习近平，又能从俄乌战争悟出什么道理？
在基辅与乌总统泽连斯基举行会谈后的第二天，美国政府高级代表在波兰呼吁，继续向乌提供帮助，战胜俄罗斯。伦敦称，俄军在乌东工业重镇的攻势无决定性突破。
普京对乌克兰的侵略战争已经进入了第七周。自从俄军从基辅北部撤出之后，已经对乌克兰的东部的军力作了重新调整，并马上就会有一场乌军与俄军之间规模庞大的决战。而这场决战将决定今后乌克兰的领土完整的程度，也将决定在欧洲民主国家与独裁国家力量对比。德国华人政治学者张俊华对未来战争的可能走向进行了一番预测。
在德国多个联邦州，公开展示“Z”符号、声援俄罗斯侵乌战争被视为非法。根据德国编辑部网络（ RND ）所作的一项调查，目前已有140多起相关诉讼案。
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