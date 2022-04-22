 相逢土耳其：乌克兰难民与俄罗斯游客 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2022

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时政风云

相逢土耳其：乌克兰难民与俄罗斯游客

即便还没到盛夏时节，土耳其海滨城市安塔利亚已经吸引了不少游客。不过谭雅·默兹卡尔并没有度假的心情。这位乌克兰女性牵挂着自己的家园。战争爆发后，她带着孩子们开始逃亡，取道罗马尼亚来到土耳其。

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