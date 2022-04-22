相逢土耳其：乌克兰难民与俄罗斯游客

客座评论：俄乌顿巴斯决战之前

普京对乌克兰的侵略战争已经进入了第七周。自从俄军从基辅北部撤出之后，已经对乌克兰的东部的军力作了重新调整，并马上就会有一场乌军与俄军之间规模庞大的决战。而这场决战将决定今后乌克兰的领土完整的程度，也将决定在欧洲民主国家与独裁国家力量对比。德国华人政治学者张俊华对未来战争的可能走向进行了一番预测。