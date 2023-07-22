 “相向而行”中国呼吁早日恢复俄乌粮食出口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2023

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时政风云

“相向而行”中国呼吁早日恢复俄乌粮食出口

中国常驻联合国副代表耿爽周五在安理会的会议上称，中国希望早日恢复乌克兰和俄罗斯粮食和化肥出口，并表示“各方合理安全关切都应该得到重视”。本周一，俄罗斯因其西方取消制裁的要求没有得到满足而退出黑海谷物协议。联合国紧急救济机构表示，俄罗斯的决定将导致许多人死亡。

耿爽在安理会审议乌克兰人道问题表示，中方希望有关各方从维护国际粮食安全大局出发考虑问题

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（德国之声中文网）在俄罗斯退出促进农产品出口的黑海谷物协议后，中国呼吁早日恢复乌克兰和俄罗斯粮食和化肥出口。中国常驻联合国副代表耿爽周五（7月21日）在联合国安理会审议乌克兰人道问题的发言中表达了这项呼吁。

耿爽在纽约的这次会议上说，北京希望有关各方“同联合国有关机构共同努力，加紧对话协商，坚持相向而行，争取平衡解决各方合理关切”。

此外，他也表示，“解决乌克兰危机引发的有关问题的根本之道在于实现乌克兰问题的政治解决。中方再次呼吁冲突当事方尽快重启和谈，呼吁国际社会为此创造良好条件”。

他说，在乌克兰问题上，“各方合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持”。

乌克兰粮食出口对于稳定全球食品价格具有重要意义。莫斯科7月17日宣布，俄罗斯与乌克兰达成的黑海谷物倡议不再有效

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“黑海谷物协议”为何没能续签？

俄罗斯于2022年2月全面入侵乌克兰，并封锁了对乌克兰粮食出口至关重要的黑海港口。乌克兰被称为欧洲的粮仓，是世界上最大的谷物供应国之一，许多国家依赖其出口。

2022年7月，在联合国和土耳其的调解下，俄罗斯和乌克兰就允许出口的条件达成了协议（即“黑海谷物协议”）。

然而，由于莫斯科坚持附加条件以及要求国际社会缓解制裁，该协议于上周到期后未能得以续签。

与此同时，俄罗斯多次袭击黑海沿岸的乌克兰城镇。莫斯科表示，希望西方取消制裁，特别是禁止其银行使用SWIFT国际结算系统，然后才会延长协议。

支持乌克兰谷物出口协议的欧盟表示，俄罗斯的谷物和化肥不受制裁限制，许多银行仍与SWIFT保持联系。

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“有些人会挨饿，有些人会饿死”

联合国谴责俄罗斯未能延长黑海谷物协议，称这将导致更多已经遭受严重饥荒的最贫困地区的人民死于饥饿。

联合国紧急救济协调员格里菲思（Martin Griffiths）周五在纽约联合国安理会说，对于69个国家的3.62亿依赖粮食援助人口中的许多人来说，克里姆林宫不延长协议的决定“不是悲伤或失望的问题”， “这关系到他们的未来、他们的孩子和家人的未来”。

他说：“他们不是悲伤，而是愤怒。有些人会挨饿，有些人会饿死。这些决定可能会导致许多人死亡。”

（德新社）

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