直飞北京国际航班将逐步恢复

(德国之声中文网) 北京市政府发言人徐和建在9月2日的疫情防控新闻发布会上宣布了这一消息。他说，直航北京的国际航班将"优先考虑已实施远端核酸检测且输入风险较低的国家"，且"远端核酸检测为必要条件"。北京市政府首批总共恢复了8个国家的直航航班，分别为柬埔寨、希腊、丹麦、泰国、巴基斯坦、奥地利、加拿大、瑞典。

同时，北京市还将控制每日抵京国际旅客的总量，初期约为500人，随后将逐步提升至1000人。

北京市政府还规定，搭乘直航北京国际航班的旅客"原则上应为通航国家和地区的公民以及在该地的中国公民"，"严格控制第三国人员在该地中转入境北京口岸"。

尽管搭乘直飞北京航班的旅客在登机前都被要求出示核酸检测阴性证明，但是抵京后仍然需要接受14天的集中隔离观察。北京市政府发言人徐和建还说，如果这些航班的实际输入病例数增多，还将采取指定前往其他城市入境、航班熔断(即停飞数日)等措施。

严格限飞措施多次惹争议

新冠疫情爆发后，中国方面起初只是由航空公司自行削减航班数量，并没有出台硬性的限制。3月下旬，随着国内疫情逐步得到遏制、国外疫情加速扩散，中国当局出台了包括所谓"五个一"在内的一系列限飞措施，严格控制航班数量以及入境人数，严防"境外输入病例"。其中，北京市的限飞措施最为严格：所有国际航班都不能直飞北京，而必须先经停其他城市。

围绕中国当局疫情期间严格的航班限制措施，此前已经发生了多起国际纠纷。今年6月，美国方面认为中方违反对等原则，一度针对中国发布"禁飞令"，限制每周由中国航空公司运营的往返中美直飞航班。之后中国民航局做出让步，放宽了此前针对国际航线执行的"五个一"政策，并采用"奖励与熔断"政策，动态调整境内外航司的国际航班频率。今年7月，法国方面也对中法两国航空公司受到中国民航当局区别对待表示不满，一度宣布对中国航空公司采取反制措施；后来经双方协商，两国航空公司中法航线又逐步恢复提升运量。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 汉莎航空公司 新冠疫情导致汉莎航空公司在上半年损失大约30亿欧元。该航空公司在全球提供22000个全职工作岗位。汉莎总裁施波尔（Carsten Spohr）强调，公司结构从长远来看必须精简。大约760架飞机中至少100架要淘汰。全德国大约11000个工作岗位受到威胁。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 瑞安航空 四月到六月之间，领先欧洲市场的瑞安航空公司销售额同期相比减少了95％。这家爱尔兰廉价航空公司有史以来首次净亏损约达1.85亿欧元，尽管与同行相比损失还算是低的。公司的19000名员工中，有3000人被暂时停职。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 国际航空集团（IAG） 新冠疫情导致这家英国-西班牙航空集团的营业额减少了一半，为53亿欧元，亏损13.7亿欧元。再加上飞机淘汰造成的损失，亏损增加至22亿欧元。旗下的英国航空公司将裁减12000个工作岗位，占全部就业岗位的四分之一强。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 法荷航集团（Air France KLM） 法荷航集团营业额仅达11.8亿欧元，比去年同期减少83％，亏损高达15.5亿欧元。法国航空及其姐妹航空公司法國霍普航空（Hop！）计划共同裁员7580人。到2022年，旗下的荷兰皇家航空公司（KLM）的33000个全职工作岗位将有多达5000个岗位被裁减。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 易捷航空（Easyjet） 在截至6月底的三个月中，这家英国廉价航空公司亏损了近3.6亿欧元。公司的315架飞机中只有10架在运行，营业额仅700万英镑（去年同期为17.6亿英镑）。五月份易捷航空发出警告，将减少30％的工作岗位，意味着裁减员工4500人。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 挪威航空公司 挪威的这家廉价航空公司早在新冠疫情爆发前就已经在惨淡经营。8月底将公布公司的经营情况。该公司于4月份关闭了瑞典和丹麦的子公司，4700个工作岗位受到威胁。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 北欧航空公司（SAS） 据称，这家瑞典和丹麦合资航空公司的一半就业岗位面临裁减风险。这就意味着多达5000名员工受到失业威胁。丹麦和瑞典两大股东和瓦伦贝谢基金会已经制定出了一个一揽子拯救方案。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 威兹航空公司（Wizz） 匈牙利廉价航空公司威兹早在5月就推出了较多的服务项目，因此从4月到6月甚至获得了近900万欧元的微薄利润，尽管如此公司仍亏损5700万欧元。目前的大约5000名员工中，五分之一的人要为自己的工作岗位担忧。

疫情此起彼伏，航空公司损失有多大？ 神鹰航空公司（Condor） 这家德国假日航空公司去年因母公司托马斯-库克（Thomas Cook）破产而不得不裁减数百名员工。神鹰航空希望在不裁员的情况下渡过新冠危机，通过与工会签订的协议和缩短工时来降低近4200名员工的人工费用。



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