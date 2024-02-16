直播虚假绑架案 台湾网红在柬埔寨被判刑两年

（德国之声中文网）柬埔寨西港省初级法院法官本周四（2月15日）裁定，两名台湾网红因发布虚假绑架事件，被判处两年监禁。

两名网红名叫“晚安小鸡”（本名陈能钏，31岁）和“阿闹”（本名鲁祖显，34岁），在脸书上发布了一段他们在西哈努克市一栋建筑内被保安拘留和殴打的视频后被捕。

据台湾中央社报道，柬埔寨西南部沿海城市西哈努克市因藏匿众多诈骗园区而声名狼藉。这些诈骗园区以高薪工作为诱饵，强迫受害者实施诈骗，其中包括一些台湾人。

今年8月，联合国警告说，东南亚有数十万人被犯罪团伙胁迫进行网络诈骗，通常是在酷刑的威胁下进行的。

DW紀錄片：中國黑幫的詐騙工廠

据中央社报道，陈能钏在周一晚上直播了一段视频，声称自己闯入了一个“诈骗园区”。

在视频中，他似乎遭到了看不见的袭击者的追逐和殴打。这名网红的妻子也发布了一段视频，视频中她为丈夫所谓的失踪而流泪。

在这名台湾网红发布的第二段视频中，他声称自己已经逃脱。中央社报道说，在这段视频中，他展示了身上的伤痕，并描述了被抢劫、捆绑、殴打和用电击枪袭击的过程。

“煽动和制造社会混乱罪”

虽然陈能钏用视频讲述的故事在网上受到质疑，台湾官员也表示他没有向警方报案，但是此伪造的事件仍然成为台湾某些媒体的头条新闻。台湾的外交官说，他们没有收到任何求助信息。

柬埔寨法院说：“两人进入柬埔寨是为了制作与贩卖人口、酷刑拘留、强奸和贩卖人体器官有关的诽谤性视频。”

在周四进行的审判中，两人被判犯有“煽动和造成社会混乱”罪。

除两年监禁外，两人还被勒令支付2000美元的罚款。

（法新社，DW消息来源）

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