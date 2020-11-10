“直播带货”更严管  “头部主播”成焦点

（德国之声中文网）直播带货的主播所销售的产品从化妆品到家用电器应有尽有。出名的主播如“口红一哥”李佳琦、薇娅在淘宝、抖音、快手上的一场直播就能有数百万元的销售额。

但直播带货也受到批评，比如对产品的错误介绍或者伪造销售数字。

早在11月13日，中国网信办就已首次公布网络直播营销的管理规定草案，公众意见征询的期限到28日。

中国网信办推出的意见稿中规定：主播要实名认证，网络平台要定期向地方管理部门提交报告等。平台还要定期监管直播内容，而主播则必须在16岁以上。虚构交易量也被禁止。平台要建立一套评分体系，将违规主播列入黑名单。

就在“双十一”购物节期间，大约两年前开始的直播带货已成为相当普遍的做法。

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中国国家广电总局11月23日则推出了“加强网络秀场直播和电商直播管理”的通知。其中称，要“防范遏制炫富拜金”在直播领域“滋生蔓延”；未成年人不得打赏；重点管理粉丝量最高的所谓“头部直播间”和“头部主播”等。

据中国互联网络信息中心发布的报告，今年上半年，中国电商直播用户规模超过3亿，预计到年底有望超过6亿人。



今年以来，中国官方媒体曾经称赞直播带货对扶贫、比如贫困地区销售农产品的推动作用。李佳琦6月曾参加过湖南卫视主办的扶贫直播节目；薇娅10月曾获得全国脱贫攻坚奉献奖。

有分析认为，中国网络直播带货的成功或许也对其它国家的电商行业产生了影响。美国电商巨头亚马逊去年初推出了亚马逊直播。新加坡的电商平台Shopee也有类似举措。

苗子（据路透社、法新社等）

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