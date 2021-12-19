“直播一姐”薇娅被曝逃税后被火速封杀

（德国之声中文网）据新华社12月20日报道，中国“直播一姐”薇娅因偷逃税被税务部门处以总计13.41亿元人民币的罚款。

经杭州市税务局稽查局通报称，黄薇（网络主播名薇娅）在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元。

在上述消息通报之后不久，薇娅随后在微博发文道歉，承认自己确实“在税务上有违反税收法律法规的行为”，“对此深感愧疚，在此向公众道歉”。她还表示，完全接受税务部门处罚决定，将会完成补缴税款、滞纳金和罚款。

现年36岁的网络主播薇娅，以“什么都能卖出去”的直播带货能力著称。去年，她在淘宝直播间“卖火箭”的事情轰动一时，4000万元一枚的商业运载火箭，在上架之后瞬间被秒。

据中国媒体12月21日报道，薇娅的淘宝直播、微博、抖音等账号已经被封禁。中国网络社会组织联合会也撤销这位女主播作为其“网络诚信宣传大使”。

官媒《人民日报》也于20日发文，称薇娅被重罚是“咎由自取”，并于21日再次发文，指出“头部主播试探法律底线，难逃制裁，警醒了同行”。

加强监管审查

路透社指出，薇娅被罚是中国大规模整顿行动中被曝光不当行为的最新案例。这场整顿行动最初是针对互联网科技巨头，不过后来又扩展到私人教育、社交媒体平台和娱乐圈等领域。

在这场互联网整治行动之前，偷税漏税在中国娱乐圈屡见不鲜。也已经有数位娱乐圈大明星因为逃税指控而葬送了事业。

不过，作为淘宝主播的薇娅则代表了随着中国电子商务繁荣而兴起的新一代网红名人。近来政府部门已经对电商领域的多个层面加强了监管审查。

今年11月，雪梨、林珊珊两名知名主播已经因为偷逃个人所得税，被杭州税务局追缴税款、加收滞纳金并拟处1倍罚款，分别为6555.31万元以及2767.25万元。随后这两位主播的直播间都被关闭。

周一，薇娅原定当晚举行的直播活动已经取消。据中国媒体报道，在淘宝上已经找不到薇娅直播间。淘宝客服表示，因违反相关规定，该主播账号已被冻结了。

今年9月，中国国家税务总局印发通知，明确网络主播2021年底前能够主动报告并及时纠正涉税问题的，可以依法从轻、减轻或免予处罚。据了解，已有上千人主动自查补缴税款。税务总局同时明确，对自查整改不彻底、拒不配合或情节严重的依法严肃查处。

（路透社等）

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