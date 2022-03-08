 直接供应美国石油换制裁松绑？委内瑞拉释放两美囚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2022

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时政风云

直接供应美国石油换制裁松绑？委内瑞拉释放两美囚

迹象显示，美国将放松对委内瑞拉的石油制裁，以增加其原油供应。本周二，美国总统拜登宣布立即禁止从俄罗斯进口石油和天然气。

Venezuela Raffinerie in Puerto Cabello

委内瑞拉卡贝略港（Puerto Cabello） 的炼油厂

（德国之声中文网）路透社援引消息人士透露，美国官员向委内瑞拉方面表示，美国放松对该国制裁的前提条件是委内瑞拉至少将出口的部分石油直接提供给美国。

本周二（3月8日），美国总统拜登宣布美国立即禁止从俄罗斯进口新的石油、某些成品油、液化天然气以及煤炭。拜登表示，禁令代表"美国港口不会再接受俄罗斯的石油，而美国人也再一次对普京展开有力的打击"。拜登政府的一位高级官员称，华盛顿将给予相关企业45天时间来终止其采购俄罗斯能源的现有合同。

Vladimir Putin and Nicolas Maduro

委内瑞拉总统马杜罗被视为普京的盟友（图为两人2018年12月在莫斯科会晤）

俄罗斯是全球继沙特阿拉伯和美国之后的世界第三大石油生产国。美国目前从俄罗斯进口的石油和石油副产品占其总进口量的8%。

在宣布禁止从俄罗斯进口石油和天然气之前，美国官员上周末和委内瑞拉总统马杜罗会面，这是双方多年来首次高级别会议。据5名熟悉谈判情况人士向路透社透露，此轮会谈旨在澄清，加拉加斯政府是否愿意与盟友俄罗斯入侵乌克兰的行为保持距离。自2019年以来，委内瑞拉一直受到美国的石油制裁。2019年1月，委内瑞拉总统马杜罗宣布和美国断绝外交关系。美国以及包括德国在内的数十个西方国家迄今未承认马杜罗2018 年大选连任结果。但在俄罗斯、古巴、中国、伊朗等国家的支持下，马杜罗得以执政至今。

马杜罗政府释放两名美国囚犯

白宫周二晚宣布，委内瑞拉政府释放了两名被判入狱的美国人。 一名是西特哥石油公司（Citgo）前主管卡德纳斯（Gustavo Cardenas）。他是所谓的"西特哥6人组"（Citgo 6）中的一人，因被控贪腐而自2017年在委内瑞拉关押至今。西特哥6人组含5名委国出生的美国公民和1名美国永久居民。另一名获释的美国人名叫费南德兹（Jorge Alberto Fernandez）。他于 2021 年 2 月在委内瑞拉边境附近被发现拥有一架无人机，继而被指控犯有恐怖主义罪。此前，华盛顿方面一再呼吁加拉加斯当局放人。国务院发言人普莱斯（NedPrice）去年10月曾称这几人是被加拉加斯当局当作"政治棋子"关押。

Venezuela CITGO

西特哥石油公司6名主管在委内瑞拉被判多年有期徒刑

一旦美国和马杜罗政府就取消石油禁运达成协议，美国石油生产商雪佛龙公司（CVX.N）可能是第一个受益者。

（路透社、美联社）

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