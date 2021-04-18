“直到没有难民再想来丹麦申请避难”

（德国之声中文网）德国《时代周报》周末发表的一篇分析报道介绍称，丹麦正在试图使用威吓的方式让国内难民人数永远保持在尽可能低的水平。例如今后丹麦打算在第三国设置“难民营”。抵达丹麦的避难申请者将被送往第三国，在那里等待难民核准程序。即便难民申请获得批准，这些申请者也未必获得进入丹麦，而是留在第三国或者被送往联合国设置的难民庇护所。丹麦开始接洽协商的第三国包括卢旺达、突尼斯、埃塞俄比亚和埃及等。

丹麦议会已经多数通过在第三国设置难民营的法案，虽然欧盟委员会和联合国难民署都对此提出批评，但丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）却不为之所动。丹麦社会民主党为了同民粹势力争夺选民的支持，在难民政策上甚至采取了比右翼更强硬的路线。弗雷德里克森政府的目标是在丹麦国内实现难民数量零增长，而这一目标同时得到广大丹麦民众的支持。

弗雷德里克森政府对欧盟和联合国难民署的批评不为之所动

文章分析认为，右翼民粹主义早已悄悄潜入丹麦社会，对难民的敌视态度在社会上蔓延。文章称，同西方其它国家相比，丹麦人讲话本来就比较无所顾忌，很少有禁忌话题。社交媒体更加深了这一现象。文章描述称，一位戴着珍珠项链、穿着精致的丹麦老太太在哥本哈根街头提起难民的时候，直接把他们称作是“利用我们国家福利的犯罪分子”。

文章中描述的一位来自叙利亚的38岁带着两个孩子的女性难民对丹麦的印象是，丹麦人很热心，她需要帮助的时候，丹麦人都热心帮助她。但是她和很多叙利亚人一样，面临的是被丹麦遣返回国的命运，因为丹麦政府已经将大马士革定义为安全区。在被遣返前，她和两个孩子住在遣返中心。在那里难民既不能工作也不能上学。

丹麦移民研究学者兰贝格-彼得森（Martin Lemberg-Pedersen）接受《时代周报》记者采访时说，那些遣返中心的条件非常糟糕，目的就是为了让人看了就不想住在那里。

文章指出，虽然目前还没有任何一个非洲国家同丹麦就在第三国设置难民营的计划正式签署协议，但是丹麦难民政策的方向显然已经十分明确了。

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