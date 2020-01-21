直击“封城”后的武汉：人人自危 口罩售罄

(德国之声中文网) 在中国各地及全球数个城市陆续爆出武汉肺炎的相关案例后，武汉市于今天上午10点正式施行交通管制，不仅限制人民出入武汉，该市的公交车、捷运、轮渡与长途客运都全面停驶。 当地居民向德国之声表示，武汉的整个运输系统都已停驶，而为了确保在「封城」这段期间家中有足够的粮食及防疫相关物品，武汉居民也于周三早上出门采购。

从小住在武汉的小罗 (化名) 告诉德国之声，现在大部分民生用品与食品在武汉大多数的市场与卖场都已销售一空。 他说：「今天早上『封城』正式生效后，武汉整个公共运输系统都停了。 我爸刚下去买菜，也买不到什么东西了。 」

另一位武汉居民温提 (化名) 则告诉德国之声，当地超市出现大量采购人潮，很多居民都加紧采购屯食物。 另外，由于武汉一些加油站也暂时关闭，导致当地出现排队加油的现象。 她说：「超市很多人都在加紧采购食物，而因为公交地铁也停运，加油站有一些关闭了，所以排队加油的人很多。 我本来预计搭今早上午九点的车离开武汉，但是一些原因没有走，现在也走不了了。 」

小罗表示，目前当地居民都不清楚「封城」的情况会维持多久，武汉的教育单位也发布通知，表示农历新年过后的开学时间待定。 温提则说，武汉目前的状况是几乎所有人在公共场合都戴上口罩，当地的酒店、饭馆与大众运输工具都十分冷清。

政府防疫机制太慢启动？

虽然中国政府过去几天积极针对武汉肺炎公告疫情，但小罗与温提都认为当地政府并未在第一时间控制疫情。 小罗说，武汉从12月底便开始出现与新型冠状病毒相关的病例，但是当地主要媒体当时都对外报导此病毒不具传染性，被认定是病毒源头的华南海鲜市场当时还持续经营了一周。 他告诉德国之声：「一开始华南海鲜市场的卖家与顾客对新型冠状病毒都不太了解，所以他们都在未有适当防务措施的情况下，继续在市场叫卖与采买食材。 」

温提则向德国之声表示，武汉开始出现肺炎案例的前期，相关消息并未引起市民重视。 她说：「从1月从12-18号间，武汉当地几乎没有什么消息，我们当时都以为疫情已控制住了。 但是四天前，武汉政府和各种官方管道开始实时通报，证实有人传人的案例发生，整个事件才引起武汉人的重视。 」

她说，武汉人在意识到疫情的严重性后，赶紧大量买口罩与其他防疫物品，但大部分东西现在都已买不到了。 而虽然武汉政府已开始强制市民在公共场合一定得戴上口罩，她说有些年长的武汉居民仍不认为武汉肺炎的疫情有多严重。 温提告诉德国之声：「很多长辈和年轻人的想法还是不一样。 他们觉得没多大事，甚至半开玩笑，不愿意戴口罩，我感到很无奈。 」

小罗与温提都表示，目前武汉当地的医院呈现病床与隔离空间不足的情况。 温提说：「现在基本情况就是症状轻的等着，症状严重的才会隔离，因为隔离病房根本不够。 我认为其他省份的感染率肯定不止通报的这么点，因为应该很多疑似案例都没有通报，甚至很多疑似感染的人都没看上病。 」

人人自危的武汉

由于目前各界对新型冠状病毒的相关细节仍存有不少疑问，武汉当地已陷入「人人自危」的情况。 小罗说，目前大部分家庭都已备满口罩、酒精与洗手液等防疫物品。 此外，原本计划到外地与亲戚团聚的人也都改变计划，选择留在家中过年。 他告诉德国之声：「大部分的人选择不再出门。 城外的武汉人也是选择不要回家。 因为大量的疑似病人就在民间，所以现在出门比较危险。 我跟家人都觉得，应该把武汉居民都留在一定范围内，这样病毒才不至于到处传。 」

温提则说，现在她身边大多数人都陷入人人自危的情况。 武汉人不仅在公共场合会互相提醒要戴口罩，各小区也展开消毒工作。 她表示：「我对于疫情十分担忧，由于武汉地理位置的缘故，即便现在封城了，病毒却早在月初就传出去了。 况且病毒还存在变异的可能，所以现在这些作法有点亡羊补牢的意思。 」

两人都认为，现阶段最重要的是政府与医疗单位想办法减少感染的可能，而不是继续抑制相关讯息的流动。 温提告诉德国之声：「好在现在全民都在重视这个问题，所以政府不可能再压的住相关讯息了。 目前政府应该专注在减少感染的可能，而我们人民则只能盼好了。 」