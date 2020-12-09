 盯上新冠疫苗资料：欧盟药管局遭黑客攻击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2020

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时政风云

盯上新冠疫苗资料：欧盟药管局遭黑客攻击

欧洲药品管理局（EMA）通报，受到网络黑客攻击。德国BioNTech公司和辉瑞（Pfizer）合作研发的新冠疫苗的上市审批申请文件显然是攻击的目标。

Niederlande l European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam

设址阿姆斯特丹的欧洲药品管理局

（德国之声中文网）欧洲药管局强调，这一事件不会对审批程序时限产生影响。BioNTech和辉瑞称，黑客试图窃取与其新冠疫苗上市申请有关的文件。位于美因茨的BioNTech表示，无迹象显示，患者数据被窃。辉瑞通报说，BioNTech或辉瑞系统未受伤害，迄今也无迹象显示，有个人数据遭窃。

延伸阅读：谁对疫苗研发企业进行了黑客袭击?

此前，欧洲药管局通报遭黑客攻击，但暂未提供有关黑客攻击的时间等进一步信息。该机构在一份声明中表示，已立即着手全面调查。新冠大流行之际，欧洲药管局尤其受公众关注。该机构负责欧盟药品审批程序，其中包括新冠疫苗。

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全球施打辉瑞/BioNTech疫苗首例

目前，该机构致力于在年底和明年一月中旬之前分别完成BioNTech/辉瑞以及美国莫德纳（Moderna）公司开发的疫苗上市审批程序。本月初，该机构负责人库克（Emer Cooke）表示，过去数月，该机构已对相关企业初步临床试验的大量数据作了分析。

有关遭黑客攻击的消息传出后，BioNTech和辉瑞的股票在纽约股市一度下跌3.5%。

 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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药企递申请 欧洲人马上就能打疫苗?

欧洲人距离接种疫苗，又近了一步。BioNTech与辉瑞周二宣布，已向欧洲药管局提交了其新冠疫苗的使用授权申请，称之为“又一个里程碑”。Moderna疫苗也已向欧美卫生当局申请了其使用授权。  

世卫组织反对普遍接种新冠疫苗

英国是欧洲第一个在全国启动新冠疫苗接种计划的国家。80岁以上的老年人可以优先接种疫苗。但是接种疫苗在英国不成为一种义务。原则上来说，世卫组织也反对强制性的义务接种。  

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