盯上新冠疫苗资料：欧盟药管局遭黑客攻击

（德国之声中文网）欧洲药管局强调，这一事件不会对审批程序时限产生影响。BioNTech和辉瑞称，黑客试图窃取与其新冠疫苗上市申请有关的文件。位于美因茨的BioNTech表示，无迹象显示，患者数据被窃。辉瑞通报说，BioNTech或辉瑞系统未受伤害，迄今也无迹象显示，有个人数据遭窃。

延伸阅读：谁对疫苗研发企业进行了黑客袭击?

此前，欧洲药管局通报遭黑客攻击，但暂未提供有关黑客攻击的时间等进一步信息。该机构在一份声明中表示，已立即着手全面调查。新冠大流行之际，欧洲药管局尤其受公众关注。该机构负责欧盟药品审批程序，其中包括新冠疫苗。

目前，该机构致力于在年底和明年一月中旬之前分别完成BioNTech/辉瑞以及美国莫德纳（Moderna）公司开发的疫苗上市审批程序。本月初，该机构负责人库克（Emer Cooke）表示，过去数月，该机构已对相关企业初步临床试验的大量数据作了分析。

有关遭黑客攻击的消息传出后，BioNTech和辉瑞的股票在纽约股市一度下跌3.5%。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。