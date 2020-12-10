目标更高：欧盟峰会通过减排新计划

（德国之声中文网）欧盟理事会常任主席米歇尔推文宣布了这一消息。他写道："在抗击气候转变的斗争中，欧盟居领先地位。"欧委会主席冯德莱恩也对峰会的这一决议表示了欢迎。

为取得一致，峰会参与者曾同波兰、捷克和匈牙利等东欧成员国的代表进行了数小时谈判。这些国家要求为转至非化石能源生产得到更大数目的过渡期资助。

迄今，欧盟的计划是，至2050年实现碳中和目标，作为中期目标，到2030年减少碳排放40%（与1990年相比）。但鉴于地球暖化加剧，全球范围都加强了更大幅度减碳的努力。巴黎气候协议规定，为遏制地球变暖，所有各国都应制订更具雄心的减排目标。

欧盟理事会本届轮值主席、德国总理默克尔指出，中国也已表示，至2060年，该国要实现零排放目标，这给欧盟带来压力。欧洲人有意加快速度也是因为他们预期，美国当选新总统拜登将带领美国重返巴黎气候协议。

本周六，欧盟方面将在联合国视频气候大会上介绍自己的减碳新目标。

欧盟峰会确定的这一新目标也将对经济产生重大影响。因为，各成员国现在就必须将本国的目标与之相适配。此前，欧委会已要求大幅减排，汽车生产商即为重要对象。对欧洲的能源经济来说，新目标意味着，必须更快告别煤、天然气等化石能源载体，转向可再生能源。欧委会称，这也将意味着欧洲拥有更多能源安全，因为，如果加快能源供应转型，从2021至2030年，欧盟将能节省约1000亿欧元的化石能源进口开支。

此次峰会上通过的规划至2027年的约为1.8万亿欧元的欧盟一揽子预算中，也包含了有的放矢的财政资助费用，以支持成员国实现碳中和的努力。

凝炼/叶宣（德新社）

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