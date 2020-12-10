目标更高：欧盟峰会通过减排新计划

周五（12月11日）早晨，欧盟峰会一致通过至2030年气候保护目标。27个成员国领导人在布鲁塞尔达成协议，至2030年，欧盟温室气体排放量至少降低55%，大幅超过原定目标（40%）。
（德国之声中文网）欧盟理事会常任主席米歇尔推文宣布了这一消息。他写道："在抗击气候转变的斗争中，欧盟居领先地位。"欧委会主席冯德莱恩也对峰会的这一决议表示了欢迎。
为取得一致，峰会参与者曾同波兰、捷克和匈牙利等东欧成员国的代表进行了数小时谈判。这些国家要求为转至非化石能源生产得到更大数目的过渡期资助。
迄今，欧盟的计划是，至2050年实现碳中和目标，作为中期目标，到2030年减少碳排放40%（与1990年相比）。但鉴于地球暖化加剧，全球范围都加强了更大幅度减碳的努力。巴黎气候协议规定，为遏制地球变暖，所有各国都应制订更具雄心的减排目标。
欧盟理事会本届轮值主席、德国总理默克尔指出，中国也已表示，至2060年，该国要实现零排放目标，这给欧盟带来压力。欧洲人有意加快速度也是因为他们预期，美国当选新总统拜登将带领美国重返巴黎气候协议。
本周六，欧盟方面将在联合国视频气候大会上介绍自己的减碳新目标。
欧盟峰会确定的这一新目标也将对经济产生重大影响。因为，各成员国现在就必须将本国的目标与之相适配。此前，欧委会已要求大幅减排，汽车生产商即为重要对象。对欧洲的能源经济来说，新目标意味着，必须更快告别煤、天然气等化石能源载体，转向可再生能源。欧委会称，这也将意味着欧洲拥有更多能源安全，因为，如果加快能源供应转型，从2021至2030年，欧盟将能节省约1000亿欧元的化石能源进口开支。
此次峰会上通过的规划至2027年的约为1.8万亿欧元的欧盟一揽子预算中，也包含了有的放矢的财政资助费用，以支持成员国实现碳中和的努力。
凝炼/叶宣（德新社）
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疫情阴影笼罩下，欧盟峰会于本周四在布鲁塞尔召开，这也是德国担任轮值主席国期间的最后一次峰会。种种迹象显示，本次峰会上，很多悬而未决的问题仍然无法达成共识，不过，在财政预算问题上似乎有望取得突破。
《每日镜报》刊发客席评论指出，出于共同的价值观和利益，欧洲必须在美中争霸中站队，但是也不应盲从。《维也纳报》则担心，拜登就任总统后，美国可能会为了换取中国在气候保护等议题上的合作而在人权等议题上做出太多让步。