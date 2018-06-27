目标南海：澳大利亚斥巨资购美国无人机

（德国之声中文网）据法新社报道，澳大利亚将投资52亿美元开发、购买美国高科技无人机。澳大利亚正开始实施该国和平时期对海军最大规模的投资计划，这一舰船制造、扩充战略，包括新增潜艇、近海巡逻舰艇、护卫舰等，以提高防卫能力。

作为这一计划的组成部分，堪培拉政府将投入14亿澳元购买第一架MQ-4C"特里同"（MQ-4C Triton）海上无人侦察机，之后还计划购买5架同款无人机。上述无人机将于2023年中期开始服役，与现有的7架P-8A"海神"（P-8A Poseidon）反潜巡逻机配合执勤。

澳大利亚总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）在一项声明中表示："这些飞机协同，将显著提高我们的反潜作战和海上打击能力，以及我们的搜寻和救援能力。"他还说："这项投资将保卫我们的边界，给我们这一地区带来更多安全。"

这一款无人机飞行高度高，续航能力强，能够参与长达24小时的行动，可提供范围超过2000海里的360度全景视野。它们将替代目前服役的AP-3C "猎户座"（AP-3C Orion）侦察机。

澳大利亚国防部长佩恩（Christopher Pyne）在接受英国天空新闻台（Sky News）采访时表示："它将给我们带来强大的侦察和识别能力"，他补充说，购买无人机的全部费用约为70亿澳元。

佩恩称，"属于澳大利亚责任范围的海陆面积达到地球总面积的十分之一，涉及印度洋、太平洋、南极洲和南中国海。"他表示，这些无人机将监控进入澳大利亚水域的船只和飞行器、外国海军舰船、偷渡和非法捕鱼船。

他还补充说，有关系统还将继续监控南中国海。"澳大利亚坚持享有在南中国海国际水域航行的权利，就像我们以往所做的那样，无论是水面船只还是飞机。"

中国称对几乎整个南中国海拥有主权，其多个东南亚邻国也对南中国海部分海域提出主权声索。

澳大利亚海军与包括美国在内的其他国家在南中国海进行过联合军事演习。

叶宣/凝炼（法新社）