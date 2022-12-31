 盧拉宣誓出任巴西總統 開啟第三任期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

盧拉宣誓出任巴西總統 開啟第三任期

新年初始，巴西左派領袖盧拉1日宣誓就任總統，在國會典禮上發表演說。他大肆批評前朝政府破壞環境、濫用資源，幾乎將國家「掏空」，並誓言重建家園。巴西從極右翼政權走向左傾，有哪些議題值得關注？

巴西新任總統盧拉在其就職典禮上接受總統腰帶後，和其妻子高舉雙臂以歡慶正式就任。

巴西新任總統盧拉在其就職典禮上接受總統腰帶後，和其妻子高舉雙臂以歡慶正式就任。

（德國之聲中文網） 巴西左翼勞工黨領袖盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）週日（1月1日）宣誓就任巴西總統。他向國會發表演說，批評極右翼的前任巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）將巴西變為「廢墟」，並誓言將與巴西人民一起「重建國家」。

2022年10月，現年77歲的盧拉在巴西幾十年來最激烈的總統選戰中勝出，擊敗自2019年上任的前任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），獲得其總統職權的第三個任期。

盧拉在2003至2010年曾任兩屆巴西總統。此次擊敗右派勢力、重回總統府普拉納爾托宮（Planalto），不僅象徵著其權力的回歸，也代表了巴西政權再次左傾。

新總統提出什麼承諾？

盧拉在巴西首都巴西利亞的國會宣誓就職，發誓要「維護、捍衛和遵守憲法」，並承諾將「拯救3300萬人脫離飢餓、1億人遠離貧困」。該人數相當於全國2.15億人口的一半。

盧拉說，他將在前政府留下的「廢墟」上重建巴西，但整場就職演說中，沒有提及前任總統博爾索納羅的名字。他補充：「在這些可怕的廢墟中，我將與巴西人民一起承擔起重建國家的責任，使其成為一個屬於所有人的國家，為所有人服務。」

盤點財政資源後，盧拉進一步抨擊博爾索納羅政府：「他們（前政府）掏空了衛生部的資源，支解了教育、文化、科學和科技領域，破壞了對環境的保護，也沒有為學校膳食、疫苗接種或公共安全留下任何資源。」

盧拉並指責博爾索納羅政府沒有對新冠疫情做出適當回應，導致68萬人死亡，等同於犯下了「種族滅絕」的罪行。

将海滩变墓地？示威者抗议巴西总统防疫不力

針對環境保護，他則告訴支持者，巴西不需要為農業砍伐亞馬遜雨林。破壞雨林資源是博爾索納羅任期內的為人詬病的主要面向之一。盧拉堅持認為，在成為一個環境大國所需的資源方面，沒有其他國家可以與巴西匹敵。

盧拉過去擔任巴西總統時，從原材料的買賣中大幅獲利，並透過多個重大社會項目使數百萬人擺脫貧困。但與此同時，腐敗現象仍普遍存在，盧拉後來也因腐敗和洗錢被判處長期監禁，儘管判決最終遭到推翻

典禮維安成焦點

在巴西首都巴西利亞舉行的就職典禮上，由於擔心博爾索納羅的支持者可能阻礙儀式進行，當局部署了大約8000名員警嚴密保安。

法新社報導，在典禮開始前，巴西警方稱他們已逮捕了一名試圖攜帶刀具和煙火進入該區的男子。上週，還有一名博爾索納羅的支持者，因在巴西利亞機場附近安放一輛裝有爆炸物的油罐車而被捕。

此次總統大選，盧拉以不到2%的票數擊敗了博爾索納羅。而博爾索納羅則拒絕承認失敗，並對該國的電子投票系統提出質疑，他的部分極端支持者甚至要求啟動軍事政變，以擁護這位極右派前任國家領導人的權力。

盧拉在其妻子陪同下於巴西總統府發表就職演說，顯得情緒相當激動。

盧拉在其妻子陪同下於巴西總統府發表就職演說，顯得情緒相當激動。

各國有誰出席？

盧拉此次上任，亟欲尋求恢復巴西的國際聲譽。在1日的總統就職典禮上，有來自50個國家的代表團出席，括西班牙國王費利佩四世（King Felipe IV of Spain）以及阿根廷、玻利維亞、哥倫比亞、智利、巴拉圭、烏拉圭和葡萄牙的總統。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）也有出席。根據路透社12月31日引述了兩名匿名人士的消息指出，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）可能於2023年初出訪巴西。

中國方面，則由中國國家副主席王岐山應邀出席。中國外交部發言人汪文斌去年12月29日表示，王岐山此行是作為中國國家主席習近平的特別代表，專程赴巴參與盛事，「充分體現了中方對巴西和中巴關係的高度重視」。

而在盧拉上任之前，巴西候任外長維埃拉（Mauro Vieir）即在上個月透露，盧拉計劃在就任後3個月內訪問阿根廷、中國和美國。

就職典禮上，前巴西總統博爾索納羅缺席，據報他已於週五飛往美國。

（法新社、美聯社、路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关音频视频

临床实验效果佳 巴西称中国新冠疫苗是安全的

相关内容

Former Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva celebrates after the electoral authority said the defeated incumbent Jair Bolsonaro to become the country's next president, in Sao Paulo, Brazil, Sunday, Oct. 30, 2022. (AP Photo/Andre Penner)

巴西新总统卢拉是一名共产党？ 31.12.2022

巴西现总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）对新当选总统卢拉（ Luiz Inácio Lula da Silva ）的诽谤相当奏效，近一半的巴西人认为，从2023 年1月1日起，他们将由一位共产党总统统治。

巴西足球传奇巨星贝利去世，举世哀悼

巴西足球传奇巨星贝利去世，举世哀悼 30.12.2022

贝利被普遍认为是史上最伟大的足球运动员，他是历史上唯一一个赢得三次世界杯的球员。全球各界对他的去世表达哀悼。

Former Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva speaks to supporters after polls closed in a presidential run-off election in in Sao Paulo, Brazil, Sunday, Oct. 30, 2022. Brazil's electoral authority said that Lula da Silva of the leftist Worker's Party defeated incumbent Jair Bolsonaro to become the country's next president. (AP Photo/Andre Penner)

巴西左翼領袖盧拉擊敗博索納羅當選總統 31.10.2022

巴西30日舉行的總統大選面臨史上最膠著的選情。最後左派前總統盧拉以些微差距擊敗了素有「熱帶特朗普」之稱的現任總統博索納羅。自軍事獨裁統治結束以來最右翼的政府即將下台，老總統帶領的新政府能解決巴西困境嗎？

广告

媒体看中国

China | Sitong Brücke in Peking im Vorfeld zum Parteitag der Kommunistischen Partei

墙外文摘：中国年轻人不愿再忍受暴政

有评论认为，如今的中国年轻人不太愿意像父母辈那样默默地接受无尽的苦难。他们想要幸福的生活，并以自己的方式定义“幸福”。