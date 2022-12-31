盧拉宣誓出任巴西總統 開啟第三任期

（德國之聲中文網） 巴西左翼勞工黨領袖盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）週日（1月1日）宣誓就任巴西總統。他向國會發表演說，批評極右翼的前任巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）將巴西變為「廢墟」，並誓言將與巴西人民一起「重建國家」。

2022年10月，現年77歲的盧拉在巴西幾十年來最激烈的總統選戰中勝出，擊敗自2019年上任的前任總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），獲得其總統職權的第三個任期。

盧拉在2003至2010年曾任兩屆巴西總統。此次擊敗右派勢力、重回總統府普拉納爾托宮（Planalto），不僅象徵著其權力的回歸，也代表了巴西政權再次左傾。

新總統提出什麼承諾？

盧拉在巴西首都巴西利亞的國會宣誓就職，發誓要「維護、捍衛和遵守憲法」，並承諾將「拯救3300萬人脫離飢餓、1億人遠離貧困」。該人數相當於全國2.15億人口的一半。

盧拉說，他將在前政府留下的「廢墟」上重建巴西，但整場就職演說中，沒有提及前任總統博爾索納羅的名字。他補充：「在這些可怕的廢墟中，我將與巴西人民一起承擔起重建國家的責任，使其成為一個屬於所有人的國家，為所有人服務。」

盤點財政資源後，盧拉進一步抨擊博爾索納羅政府：「他們（前政府）掏空了衛生部的資源，支解了教育、文化、科學和科技領域，破壞了對環境的保護，也沒有為學校膳食、疫苗接種或公共安全留下任何資源。」

盧拉並指責博爾索納羅政府沒有對新冠疫情做出適當回應，導致68萬人死亡，等同於犯下了「種族滅絕」的罪行。

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針對環境保護，他則告訴支持者，巴西不需要為農業砍伐亞馬遜雨林。破壞雨林資源是博爾索納羅任期內的為人詬病的主要面向之一。盧拉堅持認為，在成為一個環境大國所需的資源方面，沒有其他國家可以與巴西匹敵。

盧拉過去擔任巴西總統時，從原材料的買賣中大幅獲利，並透過多個重大社會項目使數百萬人擺脫貧困。但與此同時，腐敗現象仍普遍存在，盧拉後來也因腐敗和洗錢被判處長期監禁，儘管判決最終遭到推翻。

典禮維安成焦點

在巴西首都巴西利亞舉行的就職典禮上，由於擔心博爾索納羅的支持者可能阻礙儀式進行，當局部署了大約8000名員警嚴密保安。

法新社報導，在典禮開始前，巴西警方稱他們已逮捕了一名試圖攜帶刀具和煙火進入該區的男子。上週，還有一名博爾索納羅的支持者，因在巴西利亞機場附近安放一輛裝有爆炸物的油罐車而被捕。

此次總統大選，盧拉以不到2%的票數擊敗了博爾索納羅。而博爾索納羅則拒絕承認失敗，並對該國的電子投票系統提出質疑，他的部分極端支持者甚至要求啟動軍事政變，以擁護這位極右派前任國家領導人的權力。

各國有誰出席？

盧拉此次上任，亟欲尋求恢復巴西的國際聲譽。在1日的總統就職典禮上，有來自50個國家的代表團出席，括西班牙國王費利佩四世（King Felipe IV of Spain）以及阿根廷、玻利維亞、哥倫比亞、智利、巴拉圭、烏拉圭和葡萄牙的總統。

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）也有出席。根據路透社12月31日引述了兩名匿名人士的消息指出，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）可能於2023年初出訪巴西。

中國方面，則由中國國家副主席王岐山應邀出席。中國外交部發言人汪文斌去年12月29日表示，王岐山此行是作為中國國家主席習近平的特別代表，專程赴巴參與盛事，「充分體現了中方對巴西和中巴關係的高度重視」。

而在盧拉上任之前，巴西候任外長維埃拉（Mauro Vieir）即在上個月透露，盧拉計劃在就任後3個月內訪問阿根廷、中國和美國。

就職典禮上，前巴西總統博爾索納羅缺席，據報他已於週五飛往美國。

（法新社、美聯社、路透社等）

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