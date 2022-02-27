 盤點防空設施、擴大演習 台灣因俄烏戰爭焦慮？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2022

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时政风云

盤點防空設施、擴大演習 台灣因俄烏戰爭焦慮？

俄羅斯入侵烏克蘭引發台灣社會「今日烏克蘭，明日台灣」的討論，有台灣媒體稱當局開始盤點各地防空洞及避難場所，台北市長柯文哲則表示今年將擴大防空演習，這些是否顯現台灣政府的焦慮，背後有其他考量嗎？

Taiwan Militärische Übung zur Vorbereitung auf das chinesische Neujahrsfest

台灣政府表示，盤點各地防空疏散避難設施是例行性的常態作為。（資料照片）

（德國之聲中文網）烏克蘭遭俄羅斯入侵，台灣政府多次重申會強化台海軍事因應整備。週一（2月28日）更有台媒報導，近來台灣「悄悄提高防備」，要求各地盤點防空洞及避難場所。對此，有關當局駁斥稱是「例行性調查」，但隨著烏俄情勢持續緊張，中國是否會武統台灣也在過去幾天，成為台灣社會輿論焦點。

台媒《聯合報》2月28日報導稱，中央指示地方開始盤點各地防空洞及避難場所，包括機關、學校、賣場等地下室及停車場等，若在戰時都能做為防空避難處所，且稱部分鄉鎮「避難所仍不足」。該報導並引述台灣新北市長侯友宜說法指：「沒有任何事可能或不可能發生」，戰爭是殘酷的，平常要做好所有的準備。有關消息同時亦有多家台媒報導。

不過，台灣行政院發言人羅秉成對此表示，台灣政府每年都會依法盤點各地防空避難設施及例行性調查，並在網站公開，屬例行性常態作為。

根據台灣警政署週二（1日）公佈的資料顯示，台灣防空疏散避難設施共計約10萬5,000多處，可容納約8,665萬餘人。

俄烏危機加深被「武統」焦慮？

台灣社會並未因為俄烏戰爭而出現緊張或恐慌氣氛，但過去幾天，輿論的確因俄烏戰事，而圍繞在「中國武統台灣」及「今日烏克蘭，明日台灣」的討論上。

根據台灣入口網站《Yahoo》2月25日至3月1日，針對「你是否擔心俄烏戰爭影響台灣？」所做的網絡民調，有20.9%的網友表示會擔心俄烏戰爭影響台灣，34.1%有點擔心，完全不擔心則僅有11.4%。該調查共約11.3萬人參加。

更早前，台灣《蘋果民調》2月25日曾針對「今日烏克蘭，明日台灣」做調查，5,489人參與的民調結果顯示，有52.4%不認同該說法，47.5%回答「認同」。台灣民意基金會也曾在俄羅斯侵入烏克蘭前，於2月22日公布民調稱，有27%的受訪者認為中國可能會趁俄烏衝突之際，趁亂對台灣發動戰爭，有63%則認為不可能。

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俄罗斯入侵乌克兰：台湾民众怎么看？

美國哈佛大學「費正清中國研究中心」（Fairbank Research Insistute）博士後研究員南樂（Lev Nachman）告訴德國之聲，台灣現在的焦慮，和去年美國從阿富汗撤軍時，許多台灣人與阿富汗做比較一樣，他認為，這樣的比較可能被誇大或過度分析了。

他強調，就像阿富汗並不是台灣，烏克蘭也不是台灣。因此，「世界對台灣的反應不等同於世界對烏克蘭的反應」。不過他也理解台灣人的焦慮，只是他的意見更趨向於「美國在某些情況下，對台灣的反應，會與今天對烏克蘭的表現很不同」。

台灣「積極備戰」

台灣當局不斷強調「台灣不是烏克蘭」，台灣行政院長蘇貞昌週一（1日）指出這樣的比擬是「不倫不類」，因台灣地緣政治、地理環境與世界產業鏈中的重要地位，與烏國情勢不能相比。不過他也強調，政府會對台海情勢保持高度警戒，力求維持整體民生經濟穩健，並再強調「台灣絕不主動求戰、也不會啟戰，但一定積極備戰，堅定守護國家主權」。

另外，台北市長柯文哲週一（2月28日）則表示，已經有10多年沒有做防空演習，因此台北市今年將大規模實施防空演習，例如：小學生該怎麼避難等等，並稱已要求兵役、警察、消防等局處開始撰寫相關計畫。

Taiwans Militär

台北市長柯文哲表示，將擴大舉辦防空演習。（資料照片）

台灣中正大學戰略暨國際事務研究所兼任教授宋學文指出，台灣備戰並非代表將馬上發生戰爭，因為「就算戰爭的可能性僅有百萬分之一，政府仍有責任做超前部署，料敵從寬」，所以才會有要求地方政府去盤點防空設施的例行作為。

宋學文向德國之聲解釋，中國有諸多原因會侵犯台灣，或擦槍走火的情形，並舉例，中國可能趁歐美忙於俄烏戰事時「趁火打劫」，又或因中國內部若遇政經不穩定，為了把問題轉移至外部，進而攻打台灣等。他說：「任何一個政黨執政都必須未雨綢繆，因此政府要求整備是非常合理且有必要。」

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