 監管障礙未除 在華歐企信心降至史上最低 | 经济纵横 | DW | 21.06.2023

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经济纵横

監管障礙未除 在華歐企信心降至史上最低

據中國歐盟商會的調查，受到監管方面的障礙、政治化因素影響，歐洲企業對中國營商環境的信心大降。四分之三的企業重新考慮過供應鏈策略，12%則表明已將部份業務撤出中國。

根據中國歐盟商會最新調查，歐洲在華企業的信心明顯下降。圖為上海外灘一景。（資料照）

根據中國歐盟商會最新調查，歐洲在華企業的信心明顯下降。圖為上海外灘一景。（資料照）

（德國之聲中文網）中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）週三（6月21日）公布年度調查報告，稱「歐洲在華企業信心明顯下降」。商會主席彥辭（Jens Eskelund）向媒體表示，企業在中國的商業信心「幾乎達到有紀錄以來最低的水準」，且預期未來5年內，監管環境不會真的有改善。

根據該報告，調查的570間企業之中，有62%稱曾因監管方面的障礙而錯失商機。而有64%的企業認為，過去1年來在中國的運營難度變高，還有3成的企業營收同比下降，這2個數字都創下歷史新高。而把中國視為前三個未來投資目的地的企業數量，同比降低13個百分點，跌至55%，這是自2010年首次在調查內提出該問題以來，最低的水平。

報告指出，過去1年來「中國營商環境政治化加劇」，26%的企業曾面臨這方面的挑戰，例如要考慮是否取消在一些「敏感地區」的業務，或是因銷售地來決定是否要賣不含中國製、或美國製零件的產品。此外，受俄烏戰爭衝擊，許多企業「重新審視中國市場」，並思考其業務會不會因台海緊張局勢升級而受到影響。

過去2年內，有75%的企業曾重新評估其供應鏈策略，背後的原因最主要是希望「加強供應鏈韌性」（64%），其次是地緣政治因素（31%）；12%的企業已將部份供應鏈轉移到中國大陸以外。報告指，企業總部「與中國業務日益脫鉤」，這點「不利於歐洲在華企業的發展，也不利於中國」，因為可能導致整體效率變低、溝通障礙增加等問題。

該報告也說，如果中國消除市場和監管障礙，仍有63%的企業表明願意提升在中國的投資。去年中國解除嚴苛的疫情清零政策；報告主張，北京應「像當年為加入世貿組織（WTO）」一樣，落實經濟改革，並且證明「支持企業發展的承諾不僅僅是說說而已」。

中國政府加大對企業的監管，並加大「反間諜」的力道，讓外企陷入更大的不確定性之中。圖為北京商業區一景。（資料照）

中國政府加大對企業的監管，並加大「反間諜」的力道，讓外企陷入更大的不確定性之中。圖為北京商業區一景。（資料照）

商會主席彥辭表示，外國企業最大的擔憂就是中國擴大「國家安全」定義，從經濟、糧食、能源到政治領域都算在內：「究竟有什麼算是國家機密？從哪邊開始算是政治問題，哪邊開始不算商業範疇？」他說，企業無法確知正常營運的範圍落在哪裡。

此前，中國修訂了《反間諜法》，擴大了國安單位的執法權力。今年以來，美思明智（Mintz Group）、貝恩（Bain & Company）、凱盛融英（Capvision）等美國企業的中國辦公室陸續遭到中國調查，半導體大廠美光（Micron）的產品更遭到封殺，一連串事件皆加劇了外企感受到的不確定性。

今年5月，中國英國商會（British Chamber of Commerce in China）亦曾發表報告，同樣對外企在中國經營的不確定性表達憂慮。該會主席麥考馬克（Julian MacCormac）當時說：「如果能有更多明確性和確定性，我們相信企業將更加致力於在中國投資。」

（美聯社、路透社、中國歐盟商會等）

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