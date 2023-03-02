 監管從嚴！中國強化對債券基金風控 | 经济纵横 | DW | 03.04.2023

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经济纵横

監管從嚴！中國強化對債券基金風控

據消息來源及市場跡象指出，中國千億美元的債券基金市場正面臨更加嚴格的風險管控，包括收緊基金組成中的高風險部位比例，以強化監管、抑制槓桿率。其中還包含哪些新規？

中國在今年3月加大對金融機構的改革及市場監管。圖為2022年4月中國央行決定降低金融機構存款準備率，釋放約5300億人民幣的長期資金。

中國在今年3月加大對金融機構的改革及市場監管。圖為2022年4月中國央行決定降低金融機構存款準備率，釋放約5300億人民幣的長期資金。

（德國之聲中文網）路透社週一（4月3日）援引三位消息人士說法指，中國證券監督管理委員會（CSRC，簡稱中國證監會）已經加強對中國5800億美元債券基金市場的風險控制，降低風險較高的共同基金可以持有的債務比例，並抑制了槓桿率。

這些消息人士不願透露姓名，因為他們未獲授權向媒體談論此事。然而，《華爾街日報》同日也引述了《中國基金報》的報導稱，上述有關債券基金的最新指導原則「目前已正式落地」。

根據路透社獲得的匿名消息來源指出，中國證監會規定在新的債券基金中信用評級為AA+的債券比例，須從原先的50％降至20％，且剩餘佔比必須由最高評級的AAA債券組成。

路透社報導，中國3月份推出的兩檔基金已反映出這些變化，包括蜂巢基金（Hexa Asset Management Co）和嘉實資本（Harvest Capital Management）兩家公司，都在其銷售說明書中表示，在其產品的投資組合中AA+級債券的持股比例將不超過20%，而AAA級債券的比例將不低於80%。

此外，根據新規定，該監管單位還禁止投資人在AA+級債券使用槓桿，這使投資人減少了一種推高回報的方法。《華爾街日報》報導，其中還包含加強對債券基金的投資者結構管控，要合力把控「投資者集中度」等。

不過，消息人士向路透社表示現有的基金將不會受到新規定的影響。至截稿前，中國證監會沒有立即回應路透社的置評請求。

中國房地產巨頭恆大集團先前因債台高築，發生嚴重財務危機。

中國房地產巨頭恆大集團先前因債台高築，發生嚴重財務危機。

在這項規定調整的同時，中國因為商業活動放緩、政府推動經濟結構改革，正面臨房地產等行業違約率上升的情況

今年3月，《紐約時報》即報導中國正在經歷一場緩慢的房地產崩盤，數十家不動產開發商在對海外投資者的債務上違約，且可能波及其銀行

作為回應，中國國務院在同月開始印發《黨和國家機構改革方案》，其中也包含金融機構的改革。該方案擴大了中國證監會的職責，將企業債券發行的監管責任納入該單位，而原先的中國銀行保險監督管理委員會則被更名為「國家金融監督管理總局」，統一負責除證券業之外的金融業監管，促使地方將權力交給中央，表明北京對加大金融市場監管的重視

（路透社、《華爾街日報》、《紐約時報》）

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