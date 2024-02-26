盟友称纳瓦尔尼死前原本有机会获释

（德国之声中文网）俄罗斯调查记者、纳瓦尔尼的盟友玛丽亚·佩夫奇克（Maria Pevchikh）2月26日在一段YouTube视频中说，原本的换囚计划是用纳瓦尔尼以及两名美国公民来交换瓦迪姆·克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

克拉西科夫因在柏林谋杀一名流亡的车臣-格鲁吉亚持不同政见者而被判有罪，德国法官认为这是一起由莫斯科指挥的行动。

纳瓦尔尼是俄罗斯最重要的反对派人物，也是俄罗斯总统普京的公开批评者。2月16日，现年47岁的纳瓦尔尼死于俄罗斯位于北极附近的一个监狱，当时他正在服刑。

“谈判已进入最后阶段”

俄罗斯调查记者佩夫奇克说，2月15日晚，换囚谈判已经进入最后阶段。“纳瓦尔尼现在可能就坐在这个（换囚的）位置上，就在今天”，她说，“这不是夸夸其谈，这是可能发生的，也是应该发生的。”

佩夫奇克没有透露两名美国公民的身份。不过，据信他们是《华尔街日报》记者格什科维奇（Evan Gershkovich）和前美国海军陆战队员惠兰（Paul Whelan）。美国政府一直强烈要求释放他们。

佩夫奇克声称，纳瓦尔尼之所以被杀，是因为俄罗斯总统普京无法容忍这位反对派领袖获得自由。克里姆林宫则否认与纳瓦尔尼之死有关。

德国政府发言人在新闻发布会上说，柏林听说了有关换囚计划的报道，但目前无法对此发表评论。

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克里姆林宫否认对纳瓦尔尼的母亲施压

与此同时，克里姆林宫否认在纳瓦尔尼的葬礼上向其母施压。

有报道称，俄罗斯当局曾威胁纳瓦尔尼的母亲，告诉她如果她拒绝低调埋葬尸体，他们就不会把尸体交给她，而是会把他的尸体埋葬在监狱营地。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一对记者说，克里姆林宫与此事无关。他说：“这又是那些（纳瓦尔尼）支持者的荒谬言论。他们几乎都被（俄罗斯当局）通缉，而且几乎都在国外。他们的言论应该得到相应的对待。”

佩斯科夫也还否认了俄罗斯总统普京以任何方式参与了上周末将纳瓦尔尼的遗体移交给其母的安排。



（法新社，路透社）

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