盟友摊牌？特朗普轰北约WTO

(德国之声中文网) 《纽约时报》报道，特朗普上月致函北约盟国，包括德国、比利时、挪威和加拿大，严辞批评盟友负担的国防开支太少，更警告美国已经对他们无法履行维安义务失去耐性。

特朗普下星期会前赴布鲁塞尔出席北约会议，随后将于7月16日与俄罗斯总统普京会面。在美国与盟友近期多次恶言相向之后，此次与北约的互动以及俄罗斯的影响备受关注。

特朗普﹕德国防开支低损盟友安全

曾经看过信件的消息人士透露，特朗普致函德国总理默克尔提到﹕「你四月到访的时候，我们谈过美国对部分盟友没有履行诺言感到愈来愈沮丧。...德国的国防开支持续低于所需将会损害盟友安全，德国是其他盟国的榜样，你们的表现会成为他们不遵从国防开支承诺的理由。」他称愈来愈难向美国人合理化为何北约部分国家不分担安全开支，但美军却继续在海外牺牲性命。

对于加拿大总理杜鲁多(Justin Trudeau)和挪威总理索尔贝格(Erna Solberg)，特朗普则称来自该国反对派的「国内政治压力」要求增加国防开支，正好「增加我们国防开支的政治资本」。

特朗普所指的国防预算协议，是各国2014年在威尔士峰会上，答应支付2%国内生产总值(GDP)作为国防经费。以往的美国总统一直都不满盟国负担不足，但特朗普的批评比前人更为严厉。

美国国家安全顾问博尔顿(John Bolton)日前接受美媒访问时也批评﹕「如果你认为俄罗斯是威胁，那麽你应该问自己﹕德国怎麽只花少于1.2%的国民生产总值(GNP)到国防上？当人们说削弱北约同盟时，你应该看看那些真正令北约军事力量减弱的国家。」

「WTO对美国一直非常差」

除北约盟友，特朗普也向世界贸易组织(WTO)放话以示不满。他周一(2/7)接受媒体访问时警告﹕「世贸组织一直对美国非常、非常的差，我希望他们会改变做法。」

早前美国媒体Axios报道，特朗普计划向国会提交一项法案，赋予总统自行决定提升关税的权利，如果成真将会令美国违反世贸组织规则。路透社也引述熟悉特朗普的消息人士指，特朗普私下多次表示希望美国退出世贸组织。

「美国在世贸组织中处于不利位置。我们目前没有甚麽计划，但如果他们不恰当地对待我们，我们将会有所动作。」但他并没有进一步解释行动细节。白宫发言人表示，特朗普正聚焦纠正全球贸易问题，而非离开世界贸易组织--这个战后全球贸易系统。

李芊/罗法（综合报道）