盛赞英国禁华为   蓬佩奥：全球应共抗中国

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥一连两天访问英国，先後与英国首相约翰逊和外相拉布(Dominic Raab)会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，他形容会面具建设性。

蓬佩奥周二（21日）与英国外相拉布（Dominic Raab）共同举行记者会，蓬佩奥盛赞英国对华为的强硬立场，形容这是正确的决定，避免数据最终落入中共手中。

蓬佩奥又指，英国因应北京实施港区国安法，暂停与香港的引渡协议，并慷慨地向港人敞开大门，华府支持英方的「主权决定」（sovereign choices），形容英国政府「做得很好」（well done）。

此外，蓬佩奥再次提及中国掩盖新冠疫情及在南海的非法主张，斥责中国以「可耻」（disgraceful）的方式谋取自身利益。他敦促「整个世界」（entire world）共同站出来对抗中国，呼吁所有致力于自由民主的国家认清中共对他们的威胁，建立一个「了解这种威胁的联盟」。

拉布：禁华为非因美国施压

拉布则表示，英国很清楚，需要和美国及其他盟友一同合作，保障自由和利益，「就像我们在香港问题上表现出来的那样，站出来捍卫我们的价值观」。不过他重申，英国政府禁用华为并非受到美方施压。

法新社指，约翰逊政府试图避免显得与特朗普过於亲密，後者在英国的支持率已降至20%。

蓬佩奥在会见约翰逊和拉布前，已先见了大批对华鹰派的英国议员。据悉，行程中也安排与前港督彭定康和身在英国的前香港众志创党主席罗冠聪会面。

李澄欣/张慈（路透社/法新社）

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