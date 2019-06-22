盛赞特朗普 本土美企支持对中国加关税

（德国之声中文网）公开信开篇就赞扬了特朗普总统"解决美中贸易失衡问题的努力"，认为美国被中国利用了几十年。随后，公开信作者谴责了认为美国正在承担加征关税后果的人士，认为这些媒体人或者"自己在中国有利益的人"的想法"就是错的"。公开信认为，正在承受加征关税之负担的是中国，他们的出口额、利润额、税收额都在下滑，而且今后中国经济的增长会因美国加征关税而放缓，失业率则会上升。

公开信还认为，在过去一年中，对中国商品加征关税并没有造成物价上涨。"我们支持您坚定不移地对抗那些大型跨国公司，他们出卖了美国工人，转而去雇佣中国的廉价劳动力。"信函指出，为就业以及国家安全计，美国需要强大的制造业；此外，中国也是全球侵犯人权最为严重的国家之一，"我们请求您在强化对中国的经贸遏制的同时，也将人权问题纳入讨论之中。"

这封公开信同时也抄送特朗普麾下的4名重要人物，分别为美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)、商务部长罗斯(Wilbur Ross)、财政部长姆努欣(Steven Mnuchin)以及白宫贸易及制造业政策办公室主任纳瓦罗(Peter Navarro)。他们都在与中国的贸易谈判中扮演重要角色。

中小企业利益代表

"繁荣美国联盟"(CPA)的首席经济学家费里(Jeff Ferry)周五(6月21日)在参加美国贸易代表办公室的听证会时，展示并递交了这封公开信。过去的一个星期，美国贸易代表办公室邀请各方代表出席听证会，讨论对剩余近3000亿美元中国商品也加征特别关税之事宜。

美国总统特朗普不久前表示，如果习近平在6月底的G20大阪峰会上不与他举行会谈，美方就要对中国商品加征更多的关税。目前，双方已经开始筹备两国元首的会晤。

"繁荣美国联盟"发布的新闻通稿中，该组织主席、曾经在大选期间担任特朗普贸易政策顾问的迪米乔(Dan DiMicco)表示，公开信的联署者绝大多数都是美国的中小企业，"中国人多年来利用美国的开放，导致了美国数百万的中产阶级就业岗位流失。美国人民已经厌倦了这一切，因此他们支持总统的做法。"该组织CEO斯图莫(Michael Stumo)则说，美国人民已经看到中产阶级就业岗位正在回流。

呼吁美中"脱钩"

就在一周前，许多大型美国零售商联署致信特朗普，要求停止对中国商品加征关税。"繁荣美国联盟"表示，本周的公开信是对上周公开信的回击，"那些企业都在中国进行生产。"

"繁荣美国联盟"主要代表那些几乎只在美国境内进行生产的企业的利益，涵盖了许多大型钢铁企业、中小型制造企业、农场主联盟以及相关产业的工会组织。没有任何一家跨国企业加入这一反全球化、反自由贸易的组织。

这一组织早在2016总统大选期间就与特朗普关系密切，并且从一开始就支持特朗普对中国发动贸易战。该组织CEO斯图莫曾经多次公开呼吁，美国经济应当尽早与中国"脱钩"(decouple)。就在今年5月中旬，特朗普刚刚宣布提高中国商品特别关税之后，该组织就发布一份研究报告称，特别关税能够提振美国经济，美国经济与中国脱钩则能在长期层面上带来更多制造业、更多投资、更多岗位，从而让美国更强大。