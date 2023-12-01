盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

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外界估计，房地产业占中国GDP的四分之一以上。2021年，中国强化对房地产业融资的监管，此后产业又面臨接二连三的危机，开发商先后爆发违约，被迫展开债务重组。尽管央行和地方政府放松限购政策，但在经济发展预期低迷的情况下，刺激措施似乎难以奏效。
中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。
中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。
2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。
中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”
据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。
资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。
同恒大一样陷入债务危机的中国另一家房地产巨头碧桂园即将销售其位于伦敦的一个房产项目。此前，就有消息称，碧桂园正在挂牌转让位于中国境内和澳大利亚的一些房产项目。
增长乏力的中国经济，要如何才能拯救？《新苏黎世报》的一篇客席评论指出，中国亟需提高消费比重，但是民众信心过低导致这一目标难以实现。《经济周刊》的客席评论则认为，中国当局过于重视意识形态，导致该国的创新能力被扼杀。
在中国经济疲软压力下，中国总理李强将在全国人大上面临严峻问题。但他表现出乐观态度。而德国也希望继续从中国市场获益。
中国央行周二发布了今年第一个降息决定，此举是否能给陷入危机的中国房地产行业带来转机？中国电动车行业的迅速崛起，可以给德国政界和汽车工业带来哪些启发？这些都是德语媒体所关注的话题。
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