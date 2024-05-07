盛大仪式下 普京开始第五任期

俄罗斯总统普京宣誓就职，再次连任六年。在周二的就职典礼上，普京提出可以同西方对话，不过，俄罗斯将继续走自己的路线。莫斯科正在展出从乌克兰战场掳掠的装甲战车，并将于周四举行大规模的胜利日阅兵式。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京开始第五任期之际，提出可以同西方对话。"俄罗斯并不拒绝同西方对话"，他周二（5月7日）宣誓就职后，在电视直播的演说中说道。数千名宾客聚集在大克里姆林宫--政府及议会成员等。普京说，西方可以选择，是否继续以进攻性的姿态应对和遏制俄罗斯。

他同时强调，俄罗斯将继续走自主的道路。普京称，连任总统是对自己路线的肯定，也包括两年前开始的对乌克兰战争。他表示乐观，称俄罗斯将战胜现有的问题，需要的是团结一致。"我们将获胜"，他如此结束演说。

美国、英国、加拿大以及包括德国、波兰、捷克在内的多数欧盟国家未派代表参加普京的就职典礼。

在宣誓誓词中，普京誓言作为总统捍卫公民权利和宪法。然而，民权人士指责普京迫害异见人士，压制政治反对派和独立媒体。已故反对派人士纳瓦尔尼的遗孀纳瓦尔娜亚发表视频讯息说，普京过去的任期是被一场血腥而无意义的战争以及对国内的政治压制浸染的。四年前，普京专门修宪，以确保自己可以继续连任。按照此前的宪法，普京无法再次连任。

第五任期：普京称，连任是对自己政策路线的肯定，包括对乌克兰战争 图像来源: Kremlin.ru via REUTERS

71岁的普京已主掌俄罗斯政治24年。3月，他在总统选举中获得创纪录的87%的支持率。不过，选举却受到存在欺骗和操纵的指责。批评认为，没有一位真正的反对派候选人获准参选。

周二直播的画面上，普京离开克里姆林宫内的办公室，乘坐国产专车抵达举行就职典礼的大克里姆林宫，经过一排排的宾客，宣誓就职。之后，他检阅在雨夹雪天气下列队的总统卫队。天气预报称，这是25年莫斯科最寒冷的5月7日。最后，普京在克里姆林宫教堂参加东正教主教基里尔主持的仪式。

按惯例，总统就职后，将解散政府，并任命新总理，后者将组建内阁。

营造盛大气氛下的一周

周二的就职典礼，还仅是这周盛大仪式中的一场。周四，俄罗斯还将举行胜利日阅兵，将有数千名士兵参加，并展出坦克技术、导弹等。普京将发表讲话。

据俄罗斯媒体报道，有八位外国元首将出席阅兵式。除前苏维埃共和国白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦总统外，古巴、几内亚比绍和老挝元首也受到邀请。

通过阅兵式，莫斯科不单想要彰显军事力量，还想表明并未在国际上被孤立。

莫斯科展出的乌克兰战场战利品 图像来源: Sergei Bulkin/picture alliance/dpa/TASS

为迎接阅兵式，莫斯科自5月1日以来还正式展出了从乌克兰战场上掠夺的战利品。许多民众前往观看。

战利品中，除来自英国、美国、法国、澳大利亚以及乌克兰的战车装甲车外，还有一辆德国产的猎豹2主战坦克和一辆黄鼠狼步兵战车。

就在周一，俄罗斯还加强了对西方的威胁声调，下令在乌克兰附近进行战术核武器演练。克里姆林宫称，这是由于西方政治领导人有关可能向乌克兰部署军队的表态。

（德新社、法新社、路透社）

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