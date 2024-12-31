盘点2024过世名人

辞旧迎新之际，德国之声整理2024年过世的10位名人。“足球皇帝”、“佐罗”、“麦格教授”、“华语流行音乐教父”、“日剧女王”……这些永远定格在今年的面孔里，你最怀念谁？

（德国之声中文网）1月7日，被誉为“足球皇帝”的德国足坛传奇球星贝肯鲍尔（Franz Beckenbauer）在奥地利去世，享年78岁。在其50余年成功的职业生涯中，贝肯鲍尔的名字逐渐成为了一个符号，无需额外注解。从球场到媒体再到管理足协，他对于足球的一切都娴熟在心。对于很多德国球迷而言，他就是德国足球的指明灯。尽管在晚年，世界杯贿赂丑闻让贝肯鲍尔的声誉蒙羞，但听到他去世的消息，德国上下依然大为震动。





中国曾经的首富宗庆后 图像来源: picture alliance/CFOTO

2月25日，娃哈哈集团创始人、中国曾经的首富宗庆后病世，享年79岁。作为40多岁才白手起家进入商界的民营企业家，他三次问鼎《福布斯》中国内地富豪榜首富。其一生经历也是时代的缩影。宗庆后去世的消息传出后，许多中国网民在社交媒体上缅怀他：“娃哈哈是我的童年，也是大家的童年"，"改革开放后的第一代民营企业家，一个时代落幕"。

越共总书记阮富仲 图像来源: Luong Thai Linh/epa/AP/picture alliance

7月19日，越共总书记阮富仲在河内病世，享年80岁。在任期间，他打破了同一人只能连续担任总书记两个任期的规定，第三次当选总书记一职，然而他没有走完这个任期。阮富仲曾于2016年首次提出“竹子外交”理念，阐释越南欢迎与任何国家合作但不抱团的立场。

8月18日，法国著名影星阿兰·德龙（Alain Delon）去世，享年88岁。这名欧洲影坛巨星在上世纪60年代达到演艺生涯顶峰，出演多个令人难忘的角色。在中国，“佐罗”的知名度可能比阿兰·德龙本人都要高。这部1975年的法意合拍片在世界影坛反响平平，但却在中国大受欢迎。部分原因是，这是中国80年代少数引入的西方电影之一。而英俊帅气、身手矫健的阿兰·德龙也凭借此片在中国赢得了无数拥趸。

英国资深演员玛吉·史密斯（Maggie Smith） 图像来源: Peter Nicholls/REUTERS



9月27日，英国资深演员玛吉·史密斯（Maggie Smith）离世，享年89岁。作为电影、电视和舞台的三栖明星，她获奖无数，是为数不多的赢得奥斯卡、艾美奖和托尼奖三冠王的人之一。《哈里波特》中“麦格教授”和《唐顿庄园》（Downton Abbey）里的老伯爵夫人的荧幕形象更是深入人心。英国国王查尔斯三世和英国首相斯塔默都在相关悼文中都将其称作英国的“国宝”。

英国歌手利亚姆·佩恩（Liam Payne） 图像来源: TOLGA AKMEN/AFP



10月16日，英国知名乐队One Direction前成员利亚姆·佩恩（Liam Payne）在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一间酒店坠楼身亡，年仅31岁。一周后的初步验尸报告显示，佩恩体内验出多种毒品成分。One Direction一度风靡全球，曾拿下多诸多奖项，但在2016年后各自单飞。

台湾知名作家琼瑶 图像来源: IMAGO/VCG



12月4日，台湾知名作家琼瑶轻生去世，享寿86岁。她此前在脸书发文写道: “不要哭，不要伤心，不要为我难过。我已经‘翩然’的去了！”“这是我的愿望，‘死亡’是每个人必经之路，也是最后一件‘大事’。我不想听天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想为这最后的大事‘作主’。”多名琼瑶剧演员在微博发帖悼念，消失三年多的赵薇也罕见发声。

12月2日，有“华语流行音乐教父”之称的资深音乐人刘家昌病逝，享年81岁。他曾为多名歌手创作金曲，代表作有邓丽君的《独上西楼》、甄妮的《誓言》、欧阳菲菲的《向往》、费玉清的《晚安曲》等。知名电影同名主题曲《梅花》、《一帘幽梦》和《庭院深深》等也出自刘家昌之手。

日本知名女演员兼歌手中山美穗 图像来源: Tadashi Okubo/Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance



12月6日，日本知名女演员兼歌手中山美穗被发现在东京家中的浴室离世，享年54岁。据日经中文网报道，中山美穗原定于6日在大阪举行演唱会。所属事务所当天曾发布消息称，因身体不适取消演出。被称为“日剧女王”的中山美穗曾出演大量影视作品，以《情书》等经典作品深植人心。

美国前总统卡特（Jimmy Carter） 图像来源: Abaca Olivier Douliery/dpa/picture alliance



12月29日，美国前总统卡特（Jimmy Carter）在家人陪伴下，以百岁之龄在佐治亚州的住家安详离世。在担任总统期间，卡特与中华人民共和国建交、迎接邓小平访美，被视为美中关系正常化的重要推手；他任内也通过《台湾关系法》，为后续美国对台军售提供基础。他在台海两岸留下的政治遗产，评价褒贬不一。



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