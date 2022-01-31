盘点朝鲜近年发射的那些导弹

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2022年才过了一个月，朝鲜就已经进行了七次导弹试射。根据目前联合国安理会的制裁，朝鲜被禁止测试所有弹道导弹，而短程、中程和远程巡航导弹则不在此限。尽管遭禁，朝鲜本月的试射项目仍然包含了中程和短程的弹道导弹。此篇文章将带大家看看，近几年朝鲜曾经发射过的各种导弹。
朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。
1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。
朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。
2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。
由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。
朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。
由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。
此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。
朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。
朝鲜30日再次试射导弹，而该国官媒也於周一证实消息，称30日试射的是火星-12型「中程弹道飞弹」。美国除了对近日发展表示担忧，也呼吁朝鲜重新进行会谈。
韩国军方表示，朝鲜27日早上又发射了两枚疑似为弹道导弹的飞行体。有专家称，朝鲜一系列的导弹试射，是想对3月初的韩国总统大选进行武力恫吓，但他预期北京冬奥将会影响朝鲜的导弹试验。为什麽？
朝鲜上周才正式试验其所称的「高超音速导弹」，不到一周，日韩再次侦测到飞弹发射。虽然美国及其盟友不断发出谴责，但朝鲜领导人金正恩却没有要后退的迹象。
朝鲜18日证实前一天早上向日本海发射短程弹道导弹。这是朝鲜本月以来第四次试射导弹，外界认为朝鲜此举与美国所实施的新制裁有关。
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