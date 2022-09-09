盘点：各国都给乌克兰提供了哪些军援？

（德国之声中文网）

美国：

华盛顿最新发布的对乌一揽子军援计划价值为六亿七千五百万美元。这已是拜登政府为乌克兰提供的第二十轮军援，援助物资中包括一百辆悍马装甲运兵车。九月初，乌克兰联络小组在德国拉姆施泰因美军基地召开的会议上，美国国防部长奥斯汀提供了这份对乌最新援助计划。按照这份计划，美国将向乌克兰提供更多的海马斯专用炮弹，至于美方是否也会考虑提供用于海马斯火箭炮系统的 ATACMS短程导弹，目前尚不清楚。这种导弹的射程可达三百公里。

此外， 作为对上一批军援计划的补充，美方还将额外提供三万六千枚榴弹，迄今为止，美国已向乌克兰提供了24架榴弹炮。今年七月以来，借助美方提供的榴弹炮，乌军得以对俄军的给养线和弹药库开展有效打击，从而加快了在乌克兰东北部和南部的反攻进度。按照此次的"冬季军援计划"，美国还将向乌克兰方面提供夜视镜、冬季装备以及大约50辆装甲医疗车。从2月24日俄罗斯发动侵乌战争以来，美国已总计向乌克兰提供了145亿美元的援助。在拉姆施泰因举行的会议上，美国国防部长奥斯汀对其他四十多个也曾向乌克兰提供军援的国家代表表示，乌克兰战争的"面貌"正在发生变化。由于乌克兰方面严重缺少坦克，因此前线伤亡仍很严重。这一局面也使德国所受的压力越来越大。今年三月以来，乌克兰一直要求柏林提供包括"黄鼠狼步兵战车"（又译"貂鼠式步兵战车"） 等德制坦克。

英国：

同美国不同，英国国防部在对乌军援问题上对外秘而不宣，从未公布过军援兵器种类和数量。同美军的海马斯类似，英国提供的 M270 MLRS火箭炮系统想必也在乌克兰开展的九月反攻中发挥了积极作用。今年六月，伦敦宣布将会向乌克兰男女官兵提供使用英制武器的培训。不过，迄今为止，有多少乌军士兵完成了培训，外界无从知晓。来自政府圈的消息称，已有数百名乌军士兵在英国接受了火箭炮和榴弹炮系统的培训。军事分析人士称，英国提供的培训使基辅得以占据主动，并夺回乌克兰东北部大片土地。今年六月底，伦敦就曾在马德里北约峰会期间宣布，英国将为乌克兰购买防空系统、无人机以及炮弹提供大约十亿英镑的款项。至此，今年以来，英国已总共向乌克兰提供了38亿英镑。

德国：

柏林政府也拒绝透露对乌军援的具体数据。据称德国工业界已向乌克兰提供了数目不详的眼镜蛇反炮兵雷达COBRA以及IRIS-T SLM 防空系统。可以确定的是，德国国防部已经向乌克兰提供了20辆猎豹式防空坦克，并为此获得了美国和乌克兰方面的赞赏。乌克兰官兵也在德国境内接受了使用猎豹式防空坦克的培训。

乌克兰士兵在德国某营地接受M109自走炮的射击训练

德国国防部的最新消息显示，德方正在为向乌克兰提供更多猎豹式防空坦克进行筹备。此前，德国和荷兰共同向乌克兰提供了十架Panzerhaubitze 2000自行火炮，并为乌军士兵在德国境内提供了相关培训。目前，德国方面正在对一份包含28项具体内容的供货清单进行研讨。其中22种兵器将由德国工业界提供，无需动用德国联邦国防军的军火储备，这些军火包括12辆装甲抢救车、16辆河狸式装甲架桥车、200台载重卡车、12辆M1070重型拖车以及14辆半挂式载重卡车。迄今为止，尚无迹象显示德国政府会从联邦国防军现有装备中向乌克兰转交主战坦克，比如豹式2型坦克。即便是乌方今年三月开始就希望获得的黄鼠狼步兵战车，德国总理府和国防部也一直予以拒绝。目前北德一个厂区内停放着100辆黄鼠狼步兵战车，另有一些豹I型坦克也处于闲置状态。德国政府表示，从今年一月至九月五日止，德国政府共批准了价值七亿三千三百万欧元对乌军援。

其他国家：

比照各自经济体量，欧盟对乌提供军事及民事援助最大的国家分别是爱沙尼亚、拉脱维亚、波兰和立陶宛。尤其在俄乌战争刚刚爆发时，上述四国更是乌克兰的主要援助国。波兰已向乌克兰提供了200多辆苏制坦克。德国国防部长兰姆布莱希特（ Christine Lambrecht）曾表示，德国将以所谓"轮流交换"模式向乌克兰提供军火，即德国同捷克、斯洛伐克和希腊签署协定，由上述国家向乌克兰提供军火，上述国家则可从德国方面获得补偿。

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