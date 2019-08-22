盘点中国官媒在“墙外” 的舆论攻势

（德国之声中文网）在香港"反送中"运动背景下，推特、脸书和Youtube等社交媒体关闭了大批来自中国内地的账号，原因是它们在香港话题上"散布虚假信息"，且"背后由中国官方主导"。随着这几家国际知名的社交平台纷纷"出手"，中国官方媒体在国际上进行的"大外宣"攻势也再次引起舆论的关注。

粉丝不少，但讨论不多？

由中共中央宣传部主办、国务院新闻办公室代管的《中国日报》（China Daily），应该是最早开始在海外社交媒体上活跃的中国官方媒体之一。其中英文版的China Daily推特官方账号主页显示创建于2009年11月，目前有420万个粉丝。根据记者观察，该账号近日的发帖频率保持在每小时三四条，每日数十条的水平。帖文涉猎广泛，从国际大事、商界要闻，到科技教育、社会百态，均有囊括，其中也包括有关香港事态发展的报道和视频等。

值得一提的是，8月22日，中国日报官方推特还发了一条视频，画面中展示了8月17日德国警察在科隆要求来自香港的示威者移除黑色口罩，并以此为出发点介绍了在德国、丹麦、加拿大等其它国家，在公共场所佩戴遮盖面容的口罩从而妨碍警方辨识其身份的做法是违反法律的。截至记者发稿时，这条视频帖得到了199个赞和63个转发，49条评论当中有支持香港示威者称其为"英雄"的，也有批评中国政治宣传的，数量基本持平。

新华社的官方推特创建于2012年，粉丝数量在1260万左右，发帖频率与中国日报相似。同属于新华社旗下的另外几个英文推特账号，包括科技资讯、旅游文化、体育新闻和鸟瞰中国，也都有数十万的粉丝。新华网还有一个中文推特账号，有130万粉丝，以繁体中文发布内容，其简介中写道："這裡既嚴肃，又輕松；既自然，又人文；既為你梳理中國發展，也為你关注世界動態；時事、觀點、視野、娱樂俱全。"

中国国际电视台CGTN的官方推特号创建于2013年，有1410万粉丝，发推以视频和图片形式为主，推文下面的互动数量大多在几十个左右。此外，人民日报在推特的英文官方账号则有680万粉丝。

如何"讲述中国故事"？

在脸书上，中国日报的官方账号显示有超过7800万个粉丝，其发布内容和推特账号有少量重叠。帖文中也有多篇关于香港反对派和"极端势力"如何"破坏社会秩序"，将香港"推向深渊"。新华网的官方脸书账号也有6500万粉丝，其主页创建于2015年11月。

值得关注的是，人民网在脸书上有一个繁体中文版的人民網（香港）专页，粉丝数量超过1500万，记者截稿时主页置顶的一篇视频帖就是对比"其它国家如何处置暴力示威者"，来强调香港当局对暴力示威者的态度是"如果示威者不先使用暴力，警方也不会使用暴力"。

CGTN在脸书上的官方主页有大约8400万粉丝，主页建立于2013年，而除了这一英文主页之外，中国国际电视台的美国和非洲分布也在脸书上有各自的粉丝专页，分别有123万和447万人关注。

与脸书和推特相比，几大官媒在Youtube上的官方账号则相对"冷清"，其中China Daily主页显示账号创建于2016年，目前有1万多粉丝，发布的视频有英文的也有中文，近期视频大部分都与香港相关，但视频观看量大多在几百到一千。人民日报的官方频道创立于2012年，但是目前也只有3.8万名订阅用户，视频播放量与中国日报相似。

新华社2012年在Youtube上开设了官方频道"New China TV"，目前有46.7万名订阅者。作为电视媒体，中国国际电视台CGTN在视频平台Youtube上的观众相对更多，其英文主频道有88万粉丝，超过从2013年创建以来的总播放量超过7亿次。此外CGTN美国分部、非洲分部、西班牙语、法语、阿拉伯语也都设有各自的频道。

综上所述，虽然推特、脸书和Youtube这几大社交平台在中国大陆都被封锁，但是官方媒体在过去的多年里，始终保持在这些平台上的自我营销和账号维护。在"讲述中国故事"，介绍国际要闻的同时，也在积极地传播北京的政治立场和价值理念。虽然在近期香港动荡不安的背景下，大量有中国内地背景的账号在这些平台被封，但是这些官媒账号的运营目前没有受到影响，仍然保持着活跃状态。