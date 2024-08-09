盗卖人体尸骨 中国多地殡仪馆涉案

根据《澎湃新闻》等多家中国媒体报道，山西奥瑞生物材料有限公司在2015年到2023年间从四川、广西、山东等地非法购买遗体、残肢，并加工成“同种异体骨植入材料”。警方调查材料显示，此案涉及75名嫌疑人、多家医院以及7处殡仪馆或火葬场。

（德国之声中文网）此案最初由中国律师易胜华在新浪微博上披露。他公开的一系列警方、检方案件材料显示，此案嫌疑人苏某某"先后以承包、入股、派人入驻等方式，控制四家殡仪馆的火化场。随后指使其安排在火化场的人员盗窃尸体，并在火化车间内对尸体粗暴肢解后，运回其公司，部分尸体在其公司内肢解，苏某某供述上述四家火化场共向其公司提供4000余具人体骨骼。"

山东青岛大学附属医院肝脏病中心、广西桂林医学院等医疗机构也在涉案名单中。据案件材料显示，早在2023年9月，国家审计署就在专项审计中发现，桂林医学院解剖教研室的一名实验员"在明知桂林市、平乐县、永福县殡仪馆提供给桂林医学院解剖教研室的大部分尸体为盗窃所得的情况下，仍然同意以每具900元的价格购买尸体并达成协议并加盖桂林医学院公章"，随后以每具1万元的价格将322具人体骨骼倒卖给山西奥瑞公司用于制造"同种异体骨植入材料"，非法牟利。

所谓同种异体骨植入性材料是指从其他人体（包括尸体）中提取的骨骼组织，用于移植到患者体内。其主要用途包括骨折修复、脊柱融合、骨缺损填充、医疗美容等手术。根据市场调研机构沙利文(Frost & Sullivan)今年4月发布的《中国骨修复材料市场独立研究报告》，中国对骨修复材料存在巨大的需求，每年有约200万例骨科手术需要使用骨修复材料，预计到2028年，中国骨修复材料市场规模将增长至76.8亿元。而此次案发的山西奥瑞就是同种异体骨修复材料的重要厂商之一。

根据国家审计署太原特派办的审计，山西奥瑞2015年至2023年间的营收合计达到3.8亿元。警方在侦办过程中查封涉案公司人体骨骼原材料、半成品18余吨，成品34077个。目前，太原警方已经将案件移交太原市检察院审查起诉。在接受《澎湃新闻》采访时，检方表示，此案涉及面广、尚未办结，"具体案情不便透露"。

同种异体骨植入性材料主要用途包括骨折修复、脊柱融合、骨缺损填充、医疗美容等手术 图像来源: dpa/picture alliance

爆料微博被删帖

在知乎等中国社媒平台上，许多网民都以"人神公愤、天理难容"评论这条新闻，认为"火葬场已经是暴利了，还干这种事，真是烂透了。"还有网民对逝者家属连亲人骨灰都不能完整获得感到可悲。另外也有不少网民怀疑"可能只曝光了一小部分"。

最初爆料的律师易胜华也在微博上对此案感到愤怒。他表示自己并没有经手此案，而是在和一名同行交流时得知。"尤其令我绝望的是，现行法律居然最多只能给这些人三年以下的处罚！而且还没有罚金刑！这样的暴利，这么轻的处理，该会有多少人以身试法啊！"易胜华认为，在"死者为大"的中国传统文化下竟然发生这样的案件，既说明监管部门严重失职，也说明现行法律还存在很大漏洞。

值得注意的是，易胜华最初的爆料微博已经不可见。他本人发微博表示，已经接到北京市司法局来电，"和我探讨曝光未决案件情况是否适当的问题"。

（综合报道）

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