盖茨夫妇离婚后 基金会何去何从？

(德国之声中文网)他们曾经是世界上最具影响力的夫妇之一:比尔·盖茨和梅琳达·盖茨。两人日前在推特上发了统一文案的声明,宣布“婚姻关系破裂”。尽管维系了27年的婚姻生活走到尽头,但是他们共同创办的基金会据称仍将继续运作下去。比尔·盖茨和妻子所有的孩子都已经成年,离婚不涉及子女抚养权的问题,而他们未来会共同“抚养”这个两人联合创立的基金会。

比尔和梅琳达·盖茨基金会究竟都做了什么慈善工作?

作为微软公司创始人,比尔·盖茨是目前全球排名第四的富豪。他的总资产估计在大约1200亿美元。2008年,他退出微软公司的运营业务,专注于和梅琳达共同打理此前就已经成立的慈善基金会。据悉,比尔和梅琳达·盖茨基金会总资产大约有470亿美元,是世界上最大的慈善基金会。其资产大部分来自于盖茨本人。1999年,他将当时自己财产的三分之一,也就是大约280亿美元拿出来捐给了基金会。此外,他还曾宣布,未来会把自己财产的95%都捐给基金会。此外,被誉为“股神”的金融投资家巴菲特(Warren Buffet)也给该基金会捐了一大笔钱。

比尔和梅琳达·盖茨基金会主要专注于三个领域的慈善工作:消除饥饿、扶植教育和卫生健康。慈善资金流向全世界的多个救助项目,世卫组织也是受益方之一。知名的项目包括盖茨启动的“厕所革命”,他和梅琳达的基金会多年来为研发新型马桶投资了超过2亿美元,为的是让马桶不再依赖冲水和下水道就能实现降解,从而提高卫生设施在全世界的普及率做出贡献。

在新冠疫情爆发之后,盖茨也之分关注疫苗的研发,并且为七项颇具前景的疫苗研究项目投注了资金,其中包括德国的CureVac生物科技公司。其实盖茨多年来一直在提醒人们全球性瘟疫的风险,然而颇具讽刺意味的是,有一些在疫情期间大行其道的“阴谋论”把比尔·盖茨塑造成了“阴谋家”,认为他要通过新冠疫苗来在人体内植入追踪芯片。他本人则表示这样的传闻“视角清奇”。

基金会如何继续运作?

到目前为止,慈善基金会的主席由比尔、梅琳达·盖茨和巴菲特三人共同担当。虽然这对曾经的夫妇表示,“对于基金会的使命有着共同的信仰,并且将继续在基金会中合作”,但是婚姻的破裂还是会对基金会的资金运作造成影响。

“慈善界最重要的一对夫妇走向离婚,这给该基金会乃至整个慈善界的未来都带来了一系列问题”,斯坦福大学政治学者莱西(Bob Reich)在推特上表示。

美国旧金山的离婚事务律师马赛(Monica Mazzei)在接受彭博社采访时指出,基金会未来的运作将取决于盖茨夫妇二人在离婚之后采取什么样的方式去合作。“在我所经手过的离婚案例中,很多尽管看起来是经过协商的和平分手,最终双方可能还是会倾向于把基金会一分为二,这样才会在各自的领域享有更多自主权,不受另一方的干涉。”

梅琳达·盖茨2019年出版的书《提升的时刻:赋予女性权力如何改变世界》(The Moment of Lift. How Empowering Women Changes the World)就讲述过自己和比尔之间关于基金会简报的争执。故事梗概是:最早年度简报都是由比尔·盖茨一个人撰写,但是梅琳达也想参与。2013年,梅琳达贡献了一段话,之后一年是两段话,直到2015年的简报才真正成为夫妇二人合写。

《赢者通吃:改变世界的精英骗局》(Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World)一书的作者吉利达拉达斯(Anand Giridharadas)对盖茨夫妇离婚的消息评论道,离婚会对他们在全世界的人道主义救援项目造成严重影响。“它将会对商业、教育、公共卫生、公民社会、慈善事业等其他领域造成影响”,这位对亿万富翁现象持批评态度的美国作家认为,“这是因为我们的社会允许让私人公民通过财富来购买类似于政府的决策权,这本身就是一个巨大的错误。”

