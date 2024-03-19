盖洛普调查：41%美国人视中国为头号敌人

（德国之声中文网）民意调查公司盖洛普的最新调查显示，41%的美国人将中国视为美国当今最大的敌人，这已是中国连续第四年排名第一。俄罗斯排名第二，占 26%，之后是伊朗，占 9%。

这一结果来自盖洛普 2 月 1 日至 20 日进行的年度国际事务民意调查。

调查显示，共和党、民主党以及独立派团体都将中国视为排名前两位的美国最大敌人。不过，在共和党（67%）和无党派人士（40%）眼中，中国是头号敌人。在民主党人士眼中，头号敌人则是俄罗斯（48%），中国（18%）远远落后。

仅20%受访者对中国持好感

调查中，盖洛普还询问美国人对各个国家的好感度。

尽管中国在该民调中总体上被视为头号敌人，但并不是被调查的21 个国家中好感度最低的国家。有 20% 的受访者对中国有好感。当然，同时也有77%对中国没有好感。

受访者好感度最低的国家是俄罗斯，为8%。其次是朝鲜，为9%。

位居好感度榜首的是加拿大（83%）、日本（83%）和英国（82%）。接下来是德国、法国和台湾，仅略低一点。德国为79%，法国78%。台湾为77%，与去年持平。

盖洛普在调查中指出，对中俄的好感度近两年来变化不大。

媒体报道盖洛普去年撤出中国

去年，盖洛普同一调查中，将中国视为头号敌人的美国人占50%。而对中国持好感的受访者仅为15%。这受到中国半官方环球时报英文版一篇评论的批评。该文章称，在美国，民调似乎成为政治精英操纵的工具，以削弱中国在国际舞台上的可信度。

而据金融时报去年11月报道，盖洛普将出中国，关闭在中国大陆所有的三个办事处。报道称，盖洛普在中国设有教育和培训部门，但由于中国对外国团体在中国开展民意调查有严格的规定，长期以来，盖洛普在中国开展民调一直面临困难。

（综合报道）

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