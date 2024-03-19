 盖洛普调查：41%美国人视中国为头号敌人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

政治

盖洛普调查：41%美国人视中国为头号敌人

盖洛普对美国民众进行的调查中，中国已连续第四年被视为头号敌人。对中国持好感的受访者仅占20%。相形之下，对台湾持好感的则占到77%。

Handelskrieg | Fahnen von USA und China | Symbolbild

盖洛普民调中，中国已连续第四年成头号敌人

（德国之声中文网）民意调查公司盖洛普的最新调查显示，41%的美国人将中国视为美国当今最大的敌人，这已是中国连续第四年排名第一。俄罗斯排名第二，占 26%，之后是伊朗，占 9%。

这一结果来自盖洛普 2 月 1 日至 20 日进行的年度国际事务民意调查。

调查显示，共和党、民主党以及独立派团体都将中国视为排名前两位的美国最大敌人。不过，在共和党（67%）和无党派人士（40%）眼中，中国是头号敌人。在民主党人士眼中，头号敌人则是俄罗斯（48%），中国（18%）远远落后。

仅20%受访者对中国持好感

调查中，盖洛普还询问美国人对各个国家的好感度。

尽管中国在该民调中总体上被视为头号敌人，但并不是被调查的21 个国家中好感度最低的国家。有 20% 的受访者对中国有好感。当然，同时也有77%对中国没有好感。

受访者好感度最低的国家是俄罗斯，为8%。其次是朝鲜，为9%。

位居好感度榜首的是加拿大（83%）、日本（83%）和英国（82%）。接下来是德国、法国和台湾，仅略低一点。德国为79%，法国78%。台湾为77%，与去年持平。

盖洛普在调查中指出，对中俄的好感度近两年来变化不大。

Symbolbild USA Taiwan Fahnen

此次盖洛普调查中，对台湾持好感度的受访者占到77%

媒体报道盖洛普去年撤出中国

去年，盖洛普同一调查中，将中国视为头号敌人的美国人占50%。而对中国持好感的受访者仅为15%。这受到中国半官方环球时报英文版一篇评论的批评。该文章称，在美国，民调似乎成为政治精英操纵的工具，以削弱中国在国际舞台上的可信度。

而据金融时报去年11月报道，盖洛普将出中国，关闭在中国大陆所有的三个办事处。报道称，盖洛普在中国设有教育和培训部门，但由于中国对外国团体在中国开展民意调查有严格的规定，长期以来，盖洛普在中国开展民调一直面临困难。

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

17.03.2024+++ Russian presidential candidate and incumbent President Vladimir Putin speaks after polling stations closed, in Moscow, Russia, March 18, 2024. REUTERS/Maxim Shemetov

未来的6年任期内普京面临最大的挑战是什么？ 19.03.2024

普京在本次毫无竞争可言的俄罗斯总统大选中以压倒性优势再度赢得6年的任期。但是展望未来，他将面临着一系列重要的挑战。

26.02.2024+++ Der Autofrachter BYD Explorer No.1 liegt mit 3000 Neuwagen an Bord in Bremerhaven im Auto-Terminal der BLG (Aufnahme mit einer Drohne). Die BYD Explorer No.1 ist vom chinesischen Shenzen nach Europa gekommen. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：距离中国工业产品淹没欧洲市场还有多远？ 13.03.2024

上个月比亚迪的第一艘汽车运输船停靠德国不来梅港。德国《世界报》分析指出，“电动汽车只是工业产品浪潮中的一朵浪花，在不久的将来，这股浪潮可能会从中国席卷德国”。慕尼黑《信使报》发表文章分析，一旦特朗普再度当选美国总统，台湾会不会成为美国的“弃子”。

23.08.2023 August 23, 2023, Johannesburg, Gauteng, South Africa: Left to right: Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov pose for the group photo at the 15th BRICS Summit, August 23, 2023 in Johannesburg, South Africa. (Credit Image: Â© Prime Ministers Office/Press Inf/Planet Pix via ZUMA Press Wire

金砖国家在中东冲突问题上各持什么立场？ 26.02.2024

全球南方国家对抗占主导地位的西方：在中东冲突中，金砖国家更倾向于对以色列持批评态度，并站在巴勒斯坦人一边。然而，该组织并没有一个正式的共同立场。

评论分析

3月13日，河北省三河市燕郊镇一间店铺发生爆炸，造成7人死亡，20多人受伤

长平观察：外媒记者、农夫山泉与枫桥经验

央视记者也享受了外媒待遇吗？农夫山泉为什么被指控“媚日”？时评作家长平认为，最近的这些事件呈现了舆论界的“枫桥经验”。